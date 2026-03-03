Лыжник от Татарстана Большунов отказался менять спортивное гражданство ради участия в Олимпиаде-2026

Атлет подчеркнул, что есть ценности важнее участия в Олимпиаде, и отметил особую значимость места своего рождения

Фото: Артем Дергунов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опроверг возможность смены спортивного гражданства ради выступления на Олимпийских играх в Италии, которые проходили с 6 по 22 февраля. Об этом спортсмен сообщил в интервью «Вестям».

По словам Большунова, несмотря на поступившие предложения, он не стал их рассматривать: атлет подчеркнул, что есть ценности важнее участия в Олимпиаде, и отметил особую значимость места своего рождения.

Александр Большунов пытался получить нейтральный статус (AIN) для участия в Олимпиаде. 3 декабря 2025 года он подал заявку в FIS, а уже 24 декабря получил отказ — без каких‑либо объяснений. Срок на апелляцию в CAS истек 14 января 2026 года, и тогда она не была подана. Позже, 20 января, адвокаты спортсмена запросили у FIS разъяснения — но федерация лишь повторила, что Большунов «не соответствует критериям нейтральности», и отказалась что‑либо уточнять. Тогда 28 января Большунов обратился в Выездную панель CAS для Олимпийских игр с апелляцией и просьбой об обеспечительных мерах. Однако уже на следующий день, 29 января, суд решил, что не имеет права рассматривать это дело.

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад считал, что татарстанский лыжник Александр Большунов боролся бы за медали на Олимпийских играх в Милане.



Наталья Жирнова