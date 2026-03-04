Татарстанский лыжник Большунов обвинил FIS в создании комфортных условий для побед Клебо

«Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили», — завил спортсмен

Фото: Артем Дергунов

Татарстанский лыжник Александр Большунов высказал резкую критику в адрес Международной федерации лыжного спорта (FIS) после успеха норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона, организация соревнований была необъективной.

— Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили. Мне кажется, это неправильно. В Олимпийских играх должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба. А так получилась легкая прогулка для Клебо, — заявил Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо продемонстрировал впечатляющий результат, завоевав шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Татарстанский лыжник Савелий Коростелев, который поехал от России в нейтральном статусе, медалей не завоевал.

Наталья Жирнова