«Ак Барс» проиграл в гостях «Ладе», ведя в счете в две шайбы

Команда Гатиятулина выигрывала после первого периода 2:0, но в итоге уступила

«Ак Барс» в гостях проиграл «Ладе» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вела после первого периода в две шайбы, но уступила.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Степан Терехов, Митчелл Миллер и Нэйтан Тодд. У «Лады» забивали Максим Белоусов, Алекс Коттон, Райли Савчук (дважды) и Никита Михайлов.

Ворота казанцев защищал Максим Арефьев, вратарь Тимур Билялов пропустил игру из-за травмы.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 7 марта с «Сибирью» в 17:00 по московскому времени.

«Лада» — «Ак Барс» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы:

0:1 Терехов Ст. (Яруллин, Семенов, 13:17);

0:2 Миллер (Сафонов, Галимов, 14:42);

1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов, 22:47);

2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов, 27:35, 5х3);

3:2 Савчук (Тянулин, Коттон, 37:43);

3:3 Тодд (39:14);

4:3 Михайлов Н. (Тянулин, 53:48);

5:3 Савчук (Сетдиков, 59:59).

Зульфат Шафигуллин