«Ак Барс» проиграл в гостях «Ладе», ведя в счете в две шайбы
Команда Гатиятулина выигрывала после первого периода 2:0, но в итоге уступила
«Ак Барс» в гостях проиграл «Ладе» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вела после первого периода в две шайбы, но уступила.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Степан Терехов, Митчелл Миллер и Нэйтан Тодд. У «Лады» забивали Максим Белоусов, Алекс Коттон, Райли Савчук (дважды) и Никита Михайлов.
Ворота казанцев защищал Максим Арефьев, вратарь Тимур Билялов пропустил игру из-за травмы.
Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 7 марта с «Сибирью» в 17:00 по московскому времени.
«Лада» — «Ак Барс» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
Голы:
0:1 Терехов Ст. (Яруллин, Семенов, 13:17);
0:2 Миллер (Сафонов, Галимов, 14:42);
1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов, 22:47);
2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов, 27:35, 5х3);
3:2 Савчук (Тянулин, Коттон, 37:43);
3:3 Тодд (39:14);
4:3 Михайлов Н. (Тянулин, 53:48);
5:3 Савчук (Сетдиков, 59:59).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».