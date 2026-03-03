Игроки «Амура» и «Нефтехимика» подрались во время послематчевого рукопожатия

Конфликт начался между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым и перерос в массовую драку

Фото: Динар Фатыхов

Между «Амуром» и «Нефтехимиком» произошел инцидент во время послематчевого рукопожатия.

Игра проходила в Хабаровске. Во время традиционной процедуры обмена рукопожатиями возник конфликт между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым. Игроки начали наносить друг другу удары.

После своего удара Лихачев отъехал в сторону, однако столкновение переросло в массовую драку с участием других хоккеистов.

В прошлом сезоне инцидент с дракой случился после завершения матча в Казани. Вратарь «Ак Барса» Мифтахов схлестнулся с голкипером «Торпедо» Кульбаковым, а разнимать их пришлось запасным вратарям Тимуру Билялову и Ивану Бочарову.

Ариана Ранцева