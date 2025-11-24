«КОС-Синтез» стал лидером турнирной таблицы чемпионата России ЕВЛ

С 20 по 22 октября в Казани прошел четвертый и заключительный тур чемпионата России по водному поло.
Действующий чемпион страны «КОС-Синтез» провел серию из трех матчей с командами «Мол.Сб.СПб» и «Балтика» из Санкт-Петербурга, а также со своим принципиальным соперником — командой «Спартак-Волгоград». Все три встречи завершились победой казанских ватерполистов.
По результатам предварительного этапа «КОС-Синтез» занимает первое место в турнирной таблице с результатом 10 побед из 10 матчей.
