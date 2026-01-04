УНИКС возглавил таблицу Единой лиги ВТБ после победы над «Локомотивом-Кубанью»

Лидером в составе победителей стал Дишон Пьер, оформивший «дабл-дабл» из 15 очков и 15 подборов

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС начал 2026 год с победы в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв в выездном матче краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счетом 77:81 в пользу гостей. Для казанского клуба этот успех стал седьмым подряд в чемпионате и второй победой над краснодарцами в текущем сезоне. Благодаря такому результату подопечные Велимира Перасовича смогли вернуть себе лидерство в турнирной таблице, опередив московский ЦСКА.

Статистическими лидерами в составе победителей стали Дишон Пьер, оформивший «дабл-дабл» из 15 очков и 15 подборов, и Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков и сделавший 6 результативных передач. Значительный вклад в победу внесли Маркус Бингэм с 14 очками и 9 подборами, а также Джален Рейнольдс, записавший на свой счет 13 очков и 7 подборов. В составе «Локомотива-Кубани» наиболее результативную игру показали Джеремайя Мартин и экс-игрок УНИКСа Винс Хантер — оба набрали по 18 очков. Патрик Миллер добавил в копилку хозяев 11 очков и 6 передач. Для краснодарского коллектива это поражение стало седьмым в сезоне при 12 победах.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Следующий матч УНИКС проведет также на выезде: 10 января в 16:00 мск команда встретится с «Самарой». На домашний паркет в Казани клуб вернется 18 января для игры против МБА-МАИ, начало встречи запланировано на 18:00.



Рената Валеева