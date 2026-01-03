Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский установил необычный рекорд в НХЛ

Российский вратарь сыграл в двух разных матчах «Зимней классики» с разницей в 14 лет

Фото: Динар Фатыхов

Российский голкипер Сергей Бобровский вошел в историю Национальной хоккейной лиги, установив новый рекорд по длительности перерыва между матчами в формате «Зимней классики». В завершившемся матче регулярного чемпионата между «Флорида Пантерз» и «Нью‑Йорк Рейнджерс» он вышел на открытый лед спустя 14 лет после предыдущего подобного опыта.

Игра, прошедшая в рамках традиционной «Зимней классики», завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:1. Бобровский защищал ворота «Флориды». Впервые же он участвовал в матче под открытым небом в 2012 году, выступая тогда за «Филадельфию» в поединке против тех же «Рейнджерс».

Четырнадцатилетний промежуток между двумя играми «Зимней классики» с участием одного хоккеиста стал беспрецедентным в истории НХЛ. Ранее рекорд по длительности перерыва составлял 12 лет и принадлежал форварду Джордану Стаалу и защитнику Андрею Маркову.



Наталья Жирнова