Клуб «Сабах» намерен выкупить футболиста Рахмоналиева у «Рубина»

В настоящее время спортсмен выступает за «Сабах» на правах аренды

Фото: Динар Фатыхов

По информации издания «Спорт‑Экспресс», азербайджанский футбольный клуб «Сабах» планирует оформить полноценный трансфер игрока Умарали Рахмоналиева из казанского «Рубина».

В настоящее время спортсмен выступает за «Сабах» на правах аренды. Он присоединился к команде в прошлом году и с тех пор принял участие в 36 матчах. За этот период Рахмоналиев отметился 3 забитыми голами и выполнил 6 голевых передач.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что тренера «Рубина» Рашида Рахимова «подставил» Андрей Талалаев. По его словам, успешное выступление «Балтики» породило претензии к тренеру в казанском клубе.

Наталья Жирнова