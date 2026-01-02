Агент оценил шансы перехода Кузнецова в «Нефтехимик»
Обладатель Кубка Стэнли может покинуть «Металлург»
Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал возможный уход нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга». На игрока претендует уфимский «Салават Юлаев». При этом Бабаев в своем комментарии упомянул вариант с «Нефтехимиком».
— Пока нечего комментировать. Разговор возможен с клубом в ближайшее время, но об Уфе или Нижнекамске или еще о каком-то клубе пока речи нет, — приводит слова Бабаева журналистка Олеся Усова.
Кузнецов в нынешнем сезоне провел за «Металлург» в чемпионате 15 матчей, забросил одну шайбу и набрал девять очков. Его контракт с магнитогорским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В 2018 году Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».