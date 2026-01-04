УНИКС подписал контракт с американским баскетболистом Тайроном Брюэром

Об этом объявила пресс-служба казанского клуба

БК УНИКС подписал контракт с американским форвардом Тайроном Брюэром до завершения сезона 2025/26. Игрок ранее выступал в командах Европы, включая немецкий «Хемниц», где выиграл Кубок Германии в 2025 году.

В текущем сезоне в Бундеслиге Брюэр набрал около 13 очков и сделал почти 3,5 подбора, а в Еврокубке его средняя статистика составляла примерно 8,5 очка и 3,7 подбора. В прошлом сезоне в греческом первенстве Брюэр входил в состав символической сборной лучших защитников турнира.

— Добро пожаловать в столицу Татарстана, Тай! — написали в официальном заявлении УНИКСа.

Напомним, что 4 января УНИКС сыграет в первом матче этого года с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре.

Наталья Жирнова