Генич заявил, что Талалаев «подставил» тренера «Рубина» Рахимова

Успешные результаты «Балтики» повлияли на позиции тренера в казанском клубе

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Константин Генич считает, что тренера «Рубина» Рашида Рахимова «подставил» Андрей Талалаев. По его словам, успешное выступление «Балтики» породило претензии к тренеру в казанском клубе.

— Думаю, что Рашид Маматкулович дал все «Рубину», и подставил его Андрей Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство клуба иначе бы воспринимало выступление «Рубина». Ощущение, что «Рубин» топчется на месте — что с Даку седьмые, что с Даку с новым контрактом седьмые. То же — с Кузяевым. И когда продлевали Рахимова, Даку и подписывали Кузяева, рассчитывали, что будут в пятерке. Думаю, сказали, что результат по тем вложениям и амбициям неудовлетворительный, — цитирует Генича «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После первой половины сезона «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Балтика» располагается на промежуточной пятой строчке, с отрывом от казанцев на 12 очков. При этом обе команды после группового этапа Кубка России вылетели в Путь регионов, где «Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» и завершил выступления. «Балтийцы» же победили «Торпедо» и сыграют в четвертьфинале с «Зенитом».

В руководстве «Рубина» признали выступление команды в первой части сезона неудовлетворительным. Боссов не устраивает ни игра, ни показанный результат. По некоторым данным, Рахимов будет уволен из «Рубина» после выхода из отпуска в январе.

Главным кандидатом на роль тренера казанцев называют серба Срджана Благоевича.

Зульфат Шафигуллин