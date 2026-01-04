«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в первом матче в году

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча станет первой для команд в 2026 году.

«Ак Барс» после 41 матча набрал 56 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина выиграла три последних игры в чемпионате, победив «Салавата Юлаева» (2:1), «Трактор» (3:2), «Северсталь» (4:3Б).

«Автомобилист» идет в турнирной таблице Востока четвертым с 49 очками в 40 матчах. Подопечные Николая Заварухина не проигрывают на протяжении пяти игр кряду.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» выиграл обе личные встречи с «Ак Барсом» (6:3, 4:1). Всего в КХЛ команды провели между собой 73 матча, в которых «барсы» одержали 44 победы, уральцы — 29.

В прямом эфире поединок из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин