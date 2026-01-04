УНИКС сыграет в первом матче этого года с «Локомотивом-Кубань»

4 января в краснодарском «Баскет-Холле» состоится важный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Начало встречи запланировано на 16:30.

На данный момент казанская команда занимает лидирующую позицию в турнирной таблице с результатом 16 побед при двух поражениях. В последнем матче УНИКС уверенно обыграл «Уралмаш» со счетом 100:91, продлив свою победную серию до шести матчей. Подробнее об этом матче в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив-Кубань» (12 побед и шесть поражений) также находится в хорошей форме. В декабре клуб усилился двумя американскими игроками — Би Джей Джонсоном и Майком Муром. В последних матчах краснодарцы показали неплохие результаты, обыграв «Пари Нижний Новгород» (105:101) и «Автодор» (88:65).

УНИКС уже пять сезонов подряд становится непреодолимым барьером для «Локомотива» в плей-офф. Особенно памятным стал финал сезона 2022/23, когда казанцы одержали победу в серии со счетом 4-1, впервые завоевав титул чемпиона страны.

Наталья Жирнова