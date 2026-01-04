Источник: Яшкин пропускает игру «Ак Барса» из-за нарушения дисциплины

Экс-капитан «барсов» опоздал на командное собрание, утверждает журналист Ерыкалов

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин пропускает игру с «Автомобилистом» по дисциплинарным причинам.

По данным журналиста Дмитрия Ерыкалова, хоккеист опоздал на командное собрание.

— Если вы вдруг задумались, почему Дмитрий Яшкин не играет сегодня против «Автомобилиста» (а после 2:0 в первом периоде могли и не заметить), то дело не в болезни, и не в травме. Яшкин опоздал на собрание и поэтому не попал в заявку, по дисциплинарным причинам, — сообщил Ерыкалов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Яшкин пропускает уже третий из последних четырех матчей «Ак Барса» в чемпионате. Тренерский штаб не называет причин редкого попадания экс-капитана в состав команды. Без форварда команда выиграла две встречи и близка к победе над «Автомобилистом» (ведут 5:0 в третьем периоде).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Яшкин провел 39 матчей, забросил 15 шайб и набрал 24 очка.

Зульфат Шафигуллин