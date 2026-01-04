Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб в матче против «Чикаго»

Примечательно, что арбитр не назначил наказание виновнику происшествия

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пострадал во время матча регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс», который состоялся в ночь на 4 января. В третьем периоде игрок команды соперника Луис Кревьер нанес российскому хоккеисту сильный удар клюшкой по лицу.

В результате у Овечкина началось кровотечение из губы, а также откололся один из передних зубов. Примечательно, что арбитр не назначил наказание виновнику происшествия.

Встреча завершилась победой «Чикаго» со счетом 3:2 в серии буллитов. Овечкин провел на льду 18 минут, совершил два броска по воротам и выполнил четыре силовых приема, но не смог забить шайбу. Эта игра стала четвертой подряд для российского форварда без забитых голов. Тем не менее Александр Овечкин уже преодолел рубеж в 1 800 очков в НХЛ.

Наталья Жирнова