Татарстанская лыжница Дарья Непряева завершила «Тур де Ски» на 10-м месте

Спортсменка завершила гонку «Тур де Ски» с результатом +4.55,5 к результату лидера

Фото: Михаил Захаров

В итальянской многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» сезона 2025/26 российская спортсменка Дарья Непряева заняла 10-е место в общем зачете соревнований.

Победу в многодневке в третий раз в карьере одержала американская лыжница Джессика Диггинс с результатом в общем зачете 2 часа 11 минут 26,1 секунды. Серебряную медаль завоевала австрийская спортсменка Тереза Штадлобер, бронзовую — представительница Норвегии Хейди Венг. Татарстанская спортсменка заняла 10-е место с результатом +4.55,5 к результату лидера.



Многодневка «Тур де Ски» проходила с 28 декабря по 4 января и являлась частью Кубка мира. Стоит отметить, что в сезоне 2021/22 победу в этой престижной гонке одержала сестра Дарьи — Наталья Непряева. Ранее сокомандник спортсменки, представитель Татарстана Савелий Коростелев, занял 4-е место на финальном этапе «Тур де Ски». Российский атлет Савелий Коростелев показал достойный результат, финишировав четвертым, с отставанием в 25,4 секунды от лидера.

Наталья Жирнова