Татарстанский лыжник Коростелев занял 4-е место на финальном этапе «Тур де Ски»
По итогам всей многодневной гонки спортсмен занял 8-е место в общем зачете
На вершине горы Альпе Чермис завершился финальный этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Победу в гонке на 10 километров одержал норвежский спортсмен Маттис Стенсхаген, преодолев дистанцию за 33 минуты 25,5 секунды.
Серебряную медаль завоевал французский лыжник Жюль Лапьер, отстав от победителя на 6,6 секунды. Бронзу получил представитель Норвегии Эмиль Иверсен, проигравший чемпиону 20,4 секунды.
Российский атлет Савелий Коростелев показал достойный результат, финишировав четвертым, с отставанием в 25,4 секунды от лидера.
По итогам всей многодневной гонки Коростелев занял 8-е место в общем зачете. Ранее Коростелев получил три олимпийские квоты на индивидуальные дистанционные гонки.
