«Ак Барс» одержал «сухую» победу над «Автомобилистом» в Казани
Казанцы победили в первом матче в 2026 году
«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 5:0 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до четырех игр подряд.
В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов, Александр Хмелевский, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Голкипер Тимур Билялов отразил все броски соперника и оформил шатаут.
Для «Ак Барса» победа стала четвертой подряд в чемпионате. Ранее «барсы» были сильнее «Салавата Юлаева» (2:1), «Трактора» (3:2) и «Северстали» (4:3Б). Победа стала первой для команды в 2026 году.
«Ак Барс» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. Также команда Анвара Гатиятулина идет второй в общей турнирной таблице КХЛ.
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы:
1:0 — Галимов (Миллер, Барабанов, 15:28);
2:0 — Хмелевский (Бровкин, Кателевский, 16:57);
3:0 — Барабанов (Галимов, Сафонов, 26:52);
4:0 — Денисенко (Терехов, Лучевников, 44:12);
5:0 — Фисенко (Денисенко, Лучевников, 44:41).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 января в Казани с омским «Авангардом» в 17:00 по московскому времени.
