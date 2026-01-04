«Ак Барс» одержал «сухую» победу над «Автомобилистом» в Казани

Казанцы победили в первом матче в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 5:0 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до четырех игр подряд.

В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов, Александр Хмелевский, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Голкипер Тимур Билялов отразил все броски соперника и оформил шатаут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для «Ак Барса» победа стала четвертой подряд в чемпионате. Ранее «барсы» были сильнее «Салавата Юлаева» (2:1), «Трактора» (3:2) и «Северстали» (4:3Б). Победа стала первой для команды в 2026 году.

«Ак Барс» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. Также команда Анвара Гатиятулина идет второй в общей турнирной таблице КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Галимов (Миллер, Барабанов, 15:28);

2:0 — Хмелевский (Бровкин, Кателевский, 16:57);

3:0 — Барабанов (Галимов, Сафонов, 26:52);

4:0 — Денисенко (Терехов, Лучевников, 44:12);

5:0 — Фисенко (Денисенко, Лучевников, 44:41).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 января в Казани с омским «Авангардом» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин