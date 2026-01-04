Александр Барабанов вернулся в состав «Ак Барса»
Казанский клуб опубликовал составы на первую игру этого года
«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча станет первой для команд в 2026 году и начнется в 17:00 мск.
Казанский клуб опубликовал составы на первую игру этого года. Барабанов возвращается в состав после болезни, а вот Лямкин, наоборот, покинул на время команду из-за перелома лицевой кости, которую получил на последнем матче против «Северстали». В первой тройке его заменит Степан Фальковский.
Помимо Александра Барабанова в составы вернулись Лучевников и Потапов. Пропустят же игру Жулин и Пустозеров.
