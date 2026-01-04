Галимов стал автором первой шайбы «Ак Барса» в 2026 году

Нападающий забил на 15-й минуте матча с «Автомобилистом»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов стал автором первого гола казанцев в 2026 году.

«Барсы» открыли счет в матче с «Автомобилистом» на 15-й минуте встречи. Это первая игра казанской команды в 2026 году. Галимов подправил шайбу в ворота соперника после дальнего броска Митчелла Миллера.

На данный момент в Казани идет первый период матча «Ак Барс» — «Автомобилист», пока счет 2:0 в пользу хозяев.

Для Галимова этот гол стал седьмым в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в активе нападающего 16 (7+9) очков.

Зульфат Шафигуллин