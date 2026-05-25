В Татарстане хотят штрафовать работодателей за отказ трудоустроить ветеранов СВО

Размер «денежного наказания» варьируется от 20 тыс. до 100 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане работодателей могут начать штрафовать за несоблюдение квоты для трудоустройства ветеранов боевых действий. Размер «денежного наказания» варьируется от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, следует из проекта, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.

Наименьший штраф за такое нарушение ждет должностных лиц (20 тыс. — 30 тыс. рублей). Индивидуальных предпринимателей оштрафуют на 30–50 тыс. рублей, а юрлиц — 50–100 тыс. рублей.

Поправки в случае принятия документа внесут в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях. Штрафы не затронут только тех руководителей, которые освобождены от выполнения квоты. Закон может начать действовать с 1 января 2027 года.

Освободят от выполнения квоты работодателя, только если он является общественным объединением инвалидов и образованной им организацией, при банкротстве, при проведении или планировании проведения им массового высвобождения работников, а также при отсутствии на учете в органах службы занятости Татарстана участников спецоперации, зарегистрированных в качестве ищущих работу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане могут учредить 200 стипендий раиса республики для победителей олимпиад и «стобалльников» по ЕГЭ.

Никита Егоров