Марат Ахметов оценил развитие АПК в Пестречинском районе Татарстана

В индустриальном парке «М-7 Шали» уже выполнили планировку, построили дороги, установили освещение и КПП

Фото: Динар Фатыхов

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов посетил индустриальный парк «М-7 Шали» в Пестречинском районе Татарстана, где осмотрел предприятия и пообщался с предпринимателями. Промпарк открыли в 2024-м, его площадь превышает 34 гектара, а специализируется он на переработке сельхозпродукции, производстве стройматериалов и сборке оборудования, сообщила пресс-служба Госсовета республики.

На территории «М-7 Шали» уже выполнили планировку, построили дороги, системы освещения, установили КПП, а также камеры видеонаблюдения, провели водоснабжение и частично подключили электросети.

Сейчас девять резидентов строят здесь свои производства, одно предприятие — склад глубокой заморозки — уже работает. В нем поддерживается температура до 25 градусов, здесь хранят мясо, рыбу, полуфабрикаты и мороженое. Склад используется как распределительный центр, откуда продукция поступает в магазины. В ближайшее время планируется открыть склад охлажденной продукции.

— Надо помочь резидентам с возникающими вопросами — оформлением документации, заведением электросетей, — сказал Ахметов главе Пестречинского района Раису Сулейманову.

Еще и. о. спикера Госсовета посетил «Агролак», где ознакомился с ходом подготовки к весенне-полевым работам. Площадь пашни предприятия — свыше 3,2 тыс. гектаров, в 2026 году планируют засеять почти 3 тыс. гектаров. Озимые культуры уже разместили на 490 гектарах, еще 1,1 тыс. гектаров засеют яровыми зерновыми и зернобобовыми, технические культуры займут 545 гектаров, кормовые — 816 гектаров, еще 236 гектаров останутся под паром.

На фермах хозяйства содержат 888 коров, причем одна корова дает почти 2 тыс. кг молока, однако дойных животных на фермах всего 375.

Техника к посевной практически полностью готова, завершить ремонт планируется к 15 апреля.

Никита Егоров