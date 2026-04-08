Цены на нефть упали более чем на 10% на фоне паузы в конфликте Ирана и США

Цена барреля опустилась до $94,96 после заявления Дональда Трампа о двухнедельной приостановке ударов и возможном открытии Ормузского пролива

Цены на нефть резко снижаются утром в среду на фоне сообщений о временном прекращении ударов США по Ирану, сообщает Интерфакс.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent crude oil на лондонской бирже ICE Futures Europe по данным на 8:00 мск снизилась на $14,31, или 13,1%, до $94,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate с поставкой в мае на торгах New York Mercantile Exchange подешевели на $16,2, или 14,34%, и составили $96,75 за баррель.

Снижение котировок происходит на новостях о решении президента США Дональд Трамп приостановить удары по Ирану на две недели. По его словам, в ответ на это Иран должен полностью и немедленно открыть Ормузский пролив для судоходства.



Ариана Ранцева