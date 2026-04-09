Нефть Brent подорожала до $97,43 за баррель

Цены на нефть в четверг умеренно растут, частично восстанавливая потери, понесенные накануне после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном для проведения переговоров, сообщает «Интерфакс».

По данным на 8:10 по московскому времени, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $2,68 (2,83%) и достигла $97,43 за баррель.

Накануне, в среду, этот контракт подешевел на $14,52 (13,29%) — до $94,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах New York Mercantile Exchange (NYMEX) к этому времени подорожали на $3,51 (3,72%) и составили $97,92 за баррель.

По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $18,54 (16,41%) — до $94,41 за баррель.

Ранее «Реальное время» писало, что Цены на нефть упали более чем на 10% на фоне паузы в конфликте Ирана и США.

Ариана Ранцева