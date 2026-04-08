«Казанский электромеханический завод» оказался под угрозой закрытия

В руководстве предприятия назвали это решение «вынужденной мерой» в условиях снижения спроса

Ведущий российский производитель автогидроподъемников — «Казанский электромеханический завод» оказался под угрозой закрытия. По словам руководства, в прошлом году мощности предприятия были загружены наполовину, в первом квартале текущего — на 30%. Значительное падение спроса на продукцию вынудило КЭМЗ пойти на неординарные меры — сократить большую часть сотрудников.

— Завод не закрывается, он уменьшается — идет сокращение штата сотрудников. Если сравнивать с началом 2025 года, когда у нас было 130 человек, где-то на 70% сократили коллектив. Объем производства упал, заказов стало меньше, свою роль сыграла и высокая ключевая ставка ЦБ, — сообщил гендиректор завода Алексей Алексеев.

«Казанский электромеханический завод» работает с 1948 года, входит в тройку крупнейших отечественных производителей автогидроподъемников. Выпускает более 30 коленчатых и телескопических моделей на базе шасси автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, Урал, Dongfeng, JAC, Hyundai. По данным на декабрь 2025 года, на предприятии числилось 165 человек. В прошлом году завод впервые ушел в минус: выручка упала на 20%, до 283 млн рублей, размер убытков составил около 7 миллионов.

В условиях общего спада промышленного производства примерно пятая часть предприятий России может не пережить этот год, считают эксперты, опрошенные «Реальным временем».

Василя Ширшова