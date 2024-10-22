Казанскую кольцевую электричку планируют построить на средства нацпроектов

Фото: Максим Платонов

В Казани ведется проектирование первого из трех этапов городской кольцевой железной дороги. В минтрансе республики не исключают, что проект может получить финансирование из национальных проектов. Об этом сообщает РБК «Татарстан».



Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов заявил, что «Городская электричка обязательно будет, она очень нужна». Скоро Главгосэкспертиза выдаст положительное заключение на проект, после чего будут определены финансовые схемы для строительства. В Татарстане надеются, что строительство городской кольцевой электрички будет включено в нацпроекты. Министр отметил, что пока сложно говорить о сроках реализации проекта.

Напомним, в августе текущего года в Казани на проектно-изыскательские работы по строительству нового участка железнодорожной линии в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани» Главтатдортранс потратил 22,7 млн рублей бюджетных средств. Их должны закончить до 20 декабря 2024 года.



Дарья Пузикова