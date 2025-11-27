Женщины меньше хотят рожать, а ребенок — к бедности: что придумают в Татарстане?

Госсовет принял проект бюджета-2026 с федеральными вливаниями на 50,3 млрд рублей, из которых 13,8 млрд снова пришлись на дорожное строительство

«Рождаемость упала, женщины все меньше и меньше хотят рожать. Сейчас понятие «ребенок» — это бедность, а не как раньше — семья, радость. Даже на Кавказе, где в традициях многодетность, рождаемость упала», — эмоционально выступал на сессии Госсовета РТ депутат Руслан Юсупов, намекая на необходимость принятия дополнительных мер стимулирования рождаемости в республике. Правда, за час до этого парламентарии без лишних разговоров приняли проект республиканского бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов — и ничего нового к федеральному маткапиталу в нем вроде не заложено. Беда обнаружилась в другом: в онкологическом диспансере не хватает дорогостоящих аппаратов, а жители Нижнекамска просят открыть в городе филиал РКОД — четвертый по счету в республике. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бюджетная пьеса в двух действиях

Дебаты по основному финансовому документу республики, можно сказать, так и не состоялись. Проект республиканского бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, принятый в первом чтении 29 октября, претерпел существенные корректировки в ноябре в связи с «прошивкой» в него федеральных трансфертов. Как уже рассказывало «Реальное время», ежегодно республика будет получать федеральное софинансирование в пределах 50 млрд рублей на реализацию национальных проектов, а оппозиционная фракция КПРФ в парламенте накануне отказалась от выдвинутых 16 поправок на 23 млрд рублей.

Обновленную, «докапитализированную» версию бюджета вынесли сегодня на обсуждение ко второму чтению. В итоге парламентарии приняли его в окончательном виде без перехода в третье чтение. Видимо, иные поступления в бюджет не предвидятся, и пьеса закрылась в двух действиях.

Представляя поправки, глава бюджетного комитета Леонид Якунин сообщил, что в будущем году объем федеральных поступлений составит 50,3 млрд рублей, а в следующие два года — 42,9 млрд и 46,6 млрд рублей соответственно. Исходя из этого, правительство РТ подготовило 324 поправки по перераспределению расходных обязательств в республиканских программах. Изменения затронули 122 бюджетные статьи расходов — в бумажном варианте бюджета корректировка заняла 481 страницу, напомнил он.

Здесь Якунин впервые назвал направления, которые получат дополнительное софинансирование по нацпроектам. Наиболее капиталоемкими оказались дорожное строительство (13,8 млрд рублей) и поддержка сельского хозяйства (13 млрд рублей). Оставшиеся 21,1 млрд рублей распределили между образованием (6,7 млрд), здравоохранением (3,4 млрд) и культурой (0,6 млрд).

В окончательном виде доходы составят 552,2 млрд рублей, расходы — 566 млрд, а дефицит — 13,8 млрд рублей. Госсовет РТ принял проект бюджета без разногласий. Так же быстро депутаты проголосовали за продление налоговых льгот для застройщиков гостиниц и отелей уровня трех звезд и емкостью не менее 50 номеров.

Госсовет выбрал двадцатку общественников в палату

Вслед за этим были определены 20 представителей, которые по квоте Госсовета войдут в Общественную палату. Ее полномочия истекают в начале 2026 года. Общий состав — 60 человек. Согласно уставу, треть формируется от парламента, вторая треть — утверждается раисом, а еще 20 человек выбирают НКО, сообщил депутат Ринат Фазылов.

Своих представителей парламентарии выбирали в ходе рейтингового голосования из 30 кандидатов. В результате максимум голосов набрала директор гимназии №93 им. Пушкина Ирина Александровская, председатель совета благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» Илдар Баязитов, основатель и руководитель ГК «Дорожный элемент» Евгений Гибин и директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров. Среди вошедших в состав оказалась и Наталья Топал, защитница исторического наследия. Двадцатка общественников от раиса пока не определена.

СПИК по-татарстански

К экономической повестке депутаты вернулись при обсуждении поправок в республиканский закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан». Они связаны с изменениями в федеральном законе о СПИК. Этим механизмом почти не пользуются в Татарстане, рассказывали ранее в Агентстве инвестиционного развития. Депутат Марат Галеев объяснил почему. Федеральный закон о защите и поощрении инвестиций был принят в 2020 году, однако практика выявила недостаточно конкретные формулировки, в связи с чем 4 ноября текущего года в него были внесены существенные изменения.

В чем их суть? Теперь инвесторы, вкладывающие средства в развитие инфраструктуры для реализации значимых проектов, могут рассчитывать на государственную компенсацию этих вложений из бюджета. В каком формате это компенсировать? «Этот вопрос всегда вызывал определенные сложности в решении, потому что возврат бюджетных денег всегда требует предельной четкости», — заметил Галеев. Теперь предусмотрены субсидии (прямые выплаты из бюджета) и возврат налогов (компенсация через налоговые льготы).

При определении размера субсидий будет проводиться аудит. «А это тоже стоит денег, что внесено в закон об инвестиционной деятельности, — пояснил Галеев.

— В настоящее время законопроект полностью готов. Получены положительные заключения от правового управления раиса Татарстана, Министерства юстиции, нашего юридического управления и прокуратуры. Комитет, рассмотрев все заключения, рекомендует принять законопроект в первом и третьем чтениях. Просим вашей поддержки, — обратился Галеев.

Поправки в закон РТ «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» были одобрены без возражений.

«Женщины все меньше хотят рожать»

Депутат Госсовета Руслан Юсупов высказал обеспокоенность недостаточной материальной поддержкой женщин-матерей, воспитывающих детей. Предлагать конкретные меры по стимулированию рождаемости в республике он не стал, но призвал провести дискуссию и проработать на заседаниях Комитета по социальной политике Госсовета РТ. «Нужно провести круглые столы, разработать ряд мер поддержки и вынести на обсуждение Госсовета», — сказал он, добавив прочувствованную фразу о том, что «рай находится под ногами наших матерей». Здесь он повторил одно из изречений пророка Мухаммада из мусульманской мифологии.

— Рождаемость упала, женщины все меньше и меньше хотят рожать. Сейчас понятие «ребенок» — это бедность, а не как раньше — семья, радость. Даже на Кавказе, где в традициях многодетность, рождаемость упала, — заявил депутат.

Он привел данные об общем количестве семей в стране. По его словам, из 42 млн российских семей всего половина имеет детей. В 5 млн случаев мама воспитывает одна, и только 2 млн семей — многодетные. Как поднять демографию?

Крупными мазками он обрисовал массу способов повышения интереса к институту семьи. Среди них «просветительные уговоры» в качестве преподавания этики и психологии семьи в школах, введение выходного дня 1 сентября для мам, карательные меры к неплательщикам алиментов и запрет движения чайлдфри, которое выступает против деторождения.

К финансовому стимулированию рождаемости в регионах, он считает, нужно подходить обдуманно. «Многие регионы ввели региональные выплаты в 550 тысяч рублей к маткапиталу для оплаты ипотеки. Ввели выплаты целевые — 100 тысяч рублей для студенток, обучающихся очно. Но не все вопросы требуют денег. Но там, где нужны финансы, возможно, стоит пересмотреть бюджет», — рассуждал он.

Нижнекамск просит онкодиспансер

— Аппараты [для проведения химиотерапии] ломаются. Конкретно в Челнах из двух аппаратов постоянно функционирует только один, и он постоянно перегревается и также ломается, — забил тревогу по поводу лечения онкобольных депутат Альберт Ягудин из фракции КПРФ. Ему предоставили слово в заключительной части сессии, но по накалу его речь превзошла остальные.

Он поднял проблему создания в Нижнекамске филиала Республиканского онкологического диспансера. Его отсутствие вызывает тревогу у жителей, ведь в промышленной зоне сосредоточены крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы страны, которые производят значительно больше выбросов вредных веществ в атмосферу, чем в других городах республики.

По словам депутата, тема затрагивалась более десяти лет назад, но до сих пор не получила развития. Жители города выражают серьезную обеспокоенность в связи с ростом заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний.

Согласно данным региональных источников, количество онкологических больных, состоящих на учете, увеличилось с 7 000 до 8 500 человек. Смертность от рака в 2023 году составила около 530 случаев, что на 18% больше, чем годом ранее.

Жители Нижнекамска вынуждены проходить обследование и лечение в Альметьевске, что требует преодоления 110 километров (около 2 часов пути в одну сторону). «Ранее пациенты направлялись в Набережные Челны (40 километров, 30—40 минут в пути), однако из-за перегруженности онкологического отделения в Набережных Челнах пациентов перенаправляют в Альметьевск», — рассказал Ягудин.

В городе есть первичное онкологическое отделение, но мешает нехватка медсестер, онкологов и аппаратуры. «Известен факт, что аппараты лучевой терапии для лечения онкобольных находятся только в Казани и Челнах», — указал спикер.

Эмоциональное выступление не осталось незамеченным. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин заверил, что проблема будет доведена до высшего руководства республики.