Россия готовится к лечению рака мРНК-вакциной

Специалисты готовы приступить к лечению в течение 1—1,5 месяцев

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

В России в ближайшее время может начаться лечение пациентов с использованием персонализированных мРНК-вакцин от рака. Необходимые документы для получения разрешения поданы в Минздрав России, а группы добровольцев уже сформированы, пишет ТАСС.

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, подчеркнув, что генетические данные пациентов определены, и специалисты готовы приступить к лечению в течение одного — полутора месяцев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первыми мРНК-вакцину получат 30 пациентов с меланомой в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена и еще 30 в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

Вакцина разработана совместными усилиями Центра им. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Больные немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет создана персонализированная мРНК-вакцина. Доклинические исследования показали, что препарат подавляет развитие опухоли и, вероятно, снижает вероятность появления метастазов.

Анастасия Фартыгина