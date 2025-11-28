«У него были золотые руки»: в Казани простились с легендой «Рубина» Александром Ивановым

Два месяца назад бывший вратарь и тренер казанского футбольного клуба справил 80-летний юбилей

Александр Евгеньевич Иванов, каким он запомнился друзьям и товарищам. Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

В сентябре ветеран казанского футбола Александр Иванов справил 80-летний юбилей, а на этой неделе его не стало. Похороны прошли на Сухорецком кладбище, в последний путь легендарного футболиста проводили семья, друзья и многочисленные воспитанники. В руководстве ФК «Рубина» выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Евгеньевича. Он защищал цвета казанской команды с 1972 по 1979 год, проведя 160 матчей — третий результат среди вратарей в истории клуба после Сергея Рыжикова (320) и Ивана Кихтенко (252). В 1980-е работал тренером-преподавателем СДЮСШОР «Рубин». Подробнее о ветеране и его спортивном пути — в воспоминаниях товарищей и партнеров в материале «Реального времени».

Родом из Выксы

Александр Иванов родился 16 сентября 1945 года в городе Выкса — сейчас это Нижегородская область. Поначалу занимался гимнастикой в ДК им. Лепсе, а из командных игровых видов спорта были волейбол и баскетбол. Вскоре он вместе с другом Сергеем Кузьминым пришел в футбольную секцию.

Первые команды Иванова — это «Авангард» в родной Выксе, затем служба в армии в анапском «Динамо», поскольку это спортивное общество тоже пользовалось правом забирать призывников любо во внутренние войска МВД, либо в пограничные войска КГБ. Затем у Иванова была областная команда «Волга» из Горького, которая ранее даже сыграла на уровне высшей лиги чемпионата Союза.

Правда, в те времена результаты волжан уже пошли на спад, но зато там успел дебютировать ряд любопытных футболистов. Александр Попович, создатель футбольной династии, куда выходил и сын Валерий, затем ставший легендой финского футбола. Два его внука — финские футболисты Александр и Антон. И Виктор Владющенков, сына которого — Вячеслава — помнят болельщики казанского «Приволжанина».

Советский футбол 60-х: весной и летом играли, осенью и зимой работали на заводах вместе со своими верными болельщиками. скриншот из видео «Ребята с нашего двора. Каким был "Рубин" 45 лет назад?» с канала «FC Rubin Kazan»

«У Александра Евгеньевича мы играли очень вариативно»

Искандер Шайхов, в прошлом футболист, затем вице-президент ХК «Ак Барс-Динамо», вспоминает: «Под руководством Александра Иванова мы играли в составе казанской команды РШВСМ, Республиканской школы высшего спортивного мастерства, с которой выиграли первенство РСФСР с футболистами возраста 1964—1967 годов рождения. У нашего наставника Александра Евгеньевича мы играли очень вариативно, с забеганиями, взаимоподстраховкой и в таком ключе провели товарищеский матч с «Рубином», завершившийся вничью, после чего главный тренер «Рубина» Владимир Михайлов отказался проводить вторую игру».

Вспоминая тот состав, Шайхов отметил, что в воротах были Ильдар Абдуллин, в будущем мини-футболист, плюс Валерий Песков из Нижнекамска, который потом стал бизнесменом, а затем был выбран депутатом республиканской Думы в Удмуртии. В поле играли Ильдар Гарифуллин, Олег Данилин, Ильсур Мухутдинов. «Что любопытно, впоследствии заблистали Сергей Жуков и Олег Миронов, которые потом были востребованы по высшей лиге, а у нас они в состав не проходили. Хотя тут повлияло, что, как и тот же Песков, они были моложе остальных», — добавил он.

— Я был настроен на атаку, не любитель мяч катать, да еще и без движения, это то, во что сейчас наша Премьер-лига играет, в итоге наш российский футбол просто тяжело смотреть. Увидел перед собой соперника, и все, встал в ступоре, потому что с детства его не учат обыгрывать один в один. Вот он и отпасовывает назад. Сейчас игроки сытые, которых тяжело заставить играть. А нас не надо было заставлять, поскольку мы были фанатами футбола. А чем иностранный футбол хорош, там уже в сильнейших командах играют молодые, и они вливаются в состав уже обученными, — сообщил Шайхов.



Искандер Шайхов. предоставлено realnoevremya.ru ХК Динамо-Ак Барс

За то, что Иванов оказался в Казани, спасибо Калугину

Появление 27-летнего Иванова в Казани — во многом дело случая. Александр Евгеньевич провел сезон 1971 года в запорожском «Металлурге» под руководством горьковского наставника Валерия Калугина. Когда Валерия Федоровича пригласили в Казань, в команду уровня первой лиги союзного чемпионата, он приехал не один.

Евгений Голов, в прошлом генеральный директор «Рубина», так рассказывал об этом событии: «Пригласили тренера Валерия Федоровича Калугина из Горького. Он привез с собой оттуда Юрия Косарева, Александра Иванова и Василия Рындова, причем двое последних уже играли под его руководством в Магнитогорске... Вратарская позиция всегда была дефицитной. Порекомендовал еще и Алексея Семенова, ведь он тренировался у Виктора Лобановского в днепропетровском «Днепре», а состав там был будь здоров».

В будущем два голкипера Иванов и Семенов долгое время будут связаны незримой нитью, куда больше, чем его партнеры по Запорожью Косарев и Рындов. Кстати, Иванова перед переездом в Казань приглашали в московский «Спартак», но в итоге через недолгое время в стане красно-белых окажется Владющенков-старший — Виктор, партнер Иванова по горьковской «Волге».

Сам Александр Евгеньевич в своих немногочисленных интервью вспоминал, что в Выксе получал зарплату в 120 рублей, при этом будучи полупрофессионалом. Зимой, когда футбола не было, игроки команды работали, в середине марта их фактически освобождали, переводя на неосновную работу, чтобы они могли начать предсезонную подготовку и с мая проводить официальные игры. В ноябре сезон заканчивался, и футболисты снова шли трудиться наравне с простыми работягами, по сути, их болельщиками.

Перейдя в Горький мастером, Иванов уже стал чистым футболистом. Там зарплата была повыше — 160 рублей, плюс доплата в 100 рублей, про которую Иванов сетовал, что частично ему не доплачивали, оставляя половину на нужды команды. И только в Магнитогорске он наконец в полной мере вкусил жизнь советского спортсмена, не имевшего проблем с деньгами. Как футболисту платили 160 рублей, плюс 250 рублей доплачивал Магнитогорский комбинат, который на тот момент делал ставку на содержание футбола уровня второй лиги, а не хоккея, который барахтался в КФК, первенстве коллективов физкультуры. Плюс футболистов премировали за победы суммой в 80 рублей. И вот из этой благодати Иванова позвал в московский «Спартак» Никита Симонян. Но Никиту Павловича самого пригласили в «Арарат», и переход сорвался.

Симонян ушел на день раньше Иванова

Переход в Москву сорвался, Симонян возглавил «Арарат» и стал с ним чемпионом СССР 1973 года. Иванов в это время защищал цвета «Рубина», в 1974 году вернув его в первую лигу. Финальный турнир за выход в первую лигу начали, проиграв «Тереку» из Грозного со счетом 1:3, заодно уступили грозненцам титул чемпионов РСФСР. Это уникальный случай, когда Грозный выиграл первенство РСФСР, но не вышел в первую лигу, а Казань вышла, но в первенстве РСФСР осталась на втором месте. Футбольные дороги Симоняна и Иванова разминулись, а человеческие сошлись 50 с лишним лет спустя: Никита Павлович ушел из жизни 23 ноября, Александр Евгеньевич — 24-го.

В Казани Иванову платили 160 рублей и 160 рублей доплачивали. За победу во второй лиге выдавали 50 рублей, в первой — 80 рублей, то есть условия были схожи с магнитогорскими за одним исключением: победы давались тяжелее, поскольку это был уровень первой лиги. Но Иванов все равно переехал, потому что ему дали квартиру и устроили в педагогический институт, куда он перевелся из магнитогорского политеха. После завершения карьеры сразу стал тренером в детской спортивной школе.

Олег Миронов, ныне наставник казанской «Стрелы» вспомнил: «Из моего выпуска 1967 года рождения больше никто в командах мастеров не заиграл, но затем лучших по году собрали у Александра Иванова, и уже оттуда вышли Сергей Жуков, Альберт Сергеев. Правда, я в эту команду попал уже после поездки в Москву, в ЭШВСМ — Экспериментальную школу высшего спортивного мастерства. Там нас тренировал Владимир Юлыгин, которому, как мне кажется, меня посоветовали тренеры сборной РСФСР. Владимира Михайловича наши болельщики должны знать как первого руководителя футбольной академии «Рубина». Это было где-то в седьмом классе.

Миронов тогда отыграл под руководством Юльгина 1983 год, а следующий пропустил, сломав ногу, причем получил травму в составе сборной РСФСР: «Тогда команду возглавлял Алексей Семенов, но с ним в качестве главного тренера я, получается, вернулся в состав, когда в Казань вернулся Владимир Михайлов».

Олег Миронов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Иванов плодотворно работал над тактикой, заставлял нас делать «забегашки»

Став тренером в рубиновской спортшколе, Иванов с подопечными на юношеском уровне — в 1984-м и 1985-м — выиграл чемпионат РСФСР среди школ олимпийского резерва и спортивного мастерства. Летом 1986 года выиграли зональный турнир в Чебоксарах, поехали на финал в Азов на Спартакиаду народов России. Там заняли второе место, турнир выиграл Ростов, а Москва стала третьей. По воспоминаниям Александра Евгеньевича, столичных футболистов тянули судьи, дав пенальти в концовке матча с казанцами. Время закончилось, судья выгнал всех за центр поля, но москвич попал в перекладину.



Ильгиз Фахриев, в прошлом генеральный директор ФК «Рубин», рассказал: «Когда я должен был переходить во взрослый футбол, была организована ШВСМ — школа высшего спортивного мастерства. Тренировать ее доверили Александру Евгеньевичу Иванову. Он собрал под свои знамена всю талантливую молодежь Казани — Владимира Артамонова, Сергея Жукова, Олега Миронова, Павла Соловьева, Александра Татаркина, Искандера Шайхова, которые через некоторое время заиграли за «Рубин». И мы этим составом выиграли первенство РСФСР среди ШВСМ. Обыграли мощные команды ростовского, волгоградского спортинтернатов».

По его словам, это был звездный час и для команды, и для тренера. Иванов тогда плодотворно работал над тактикой: «Заставляя нас делать «забегашки», как мы называли привычные забегания, он привил нам вкус к комбинационной игре. Наш наставник придерживался очень прогрессивных методов, так называемый стрейчинг, то есть упражнения на растяжку мы выполняли так, как, наверное, гимнасты не растягивались. Одну из наших игр с зеленодольским «Прогрессом» посетил на тот момент наставник «Рубина» Алексей Семенов и обратил внимание на меня, забившего в том матче гол, после чего пригласил на тренировку основной команды. Я пришел, а там вокруг сплошь молодежь».

Вот так: Иванов — Семенов, Семенов — Иванов, как ворота защищали практически поровну, деля игровое время, так и футболистами делились. Один воспитывал в спортшколе, другой доводил их до ума в команде мастеров.

Ильгиз Фахриев (в центре). предоставлено федерацией мини-футбола Казани

Учитель, воспитай ученика

После заметного успеха с молодежными командами, Иванов получил приглашение стать главным тренером команды мастеров. Соседи из Ульяновска решили возродить в областном центре футбол, и Иванов переехал туда, взяв с собой ряд учеников. Среди них был Наиль Садыков, в будущем капитан «Рубина».

— Я начинал в юношеской команде Казани, которая в середине восьмидесятых успешно выступила на Спартакиаде народов РСФСР, заняв второе место. После успешного выступления нашего наставника Александра Иванова пригласили в Ульяновск, где создали команду «Старт». В общей сложности казанцев там набралось девять человек: так много, что мы держались вместе, как и саратовцы, и местные футболисты. Это уже потом я оценил и другие прелести Ульяновска, — вспоминает он.

По словам футболиста, для игроков тогда создали все условия, жили в заводском общежитии с пропускной системой, что обеспечивало и порядок, и чистоту: «Комнатки с кроватью, аскетичной мебелью, общая кухня, если учесть, что мы были тогда молодыми и приехали в город, чтобы заниматься футболом на профессиональном уровне, нам больше ничего и не надо было. Нас устроили на какие-то ставки на местном заводе, что принуждало еще и играть там на местном чемпионате за цеха, в которых мы числились. Единственно, что я вспоминаю из неудобств, это далековато было до ресторана, где мы питались, с окраины Ульяновска в центр города. Хотя само питание было хорошим. Да еще я вспоминаю, что мы переехали туда во времена, когда в Союзе действовал «сухой» закон».

Зарплаты у спортсменов были трех уровней, вспоминает Садыков: «132 рубля, 160 и 190, по-моему. Не помню точно, потому, что я получал 160. Но это без премиальных, хотя мне тогда, человеку без семьи, этих денег хватало за глаза. Плюс питание бесплатное, возможность попутешествовать. Мы же, несмотря на близость Ульяновска к Поволжью, играли в третьей Зоне второй лиги чемпионата СССР, а это российский Кавказ. Все курортные зоны — Минводы, Пятигорск и так далее. В Сочи ездили на предсезонные сборы. Для казанского пацана в 19 лет — не жизнь, а красота! Тогда это был «город союзного значения», с дополнительным обеспечением».

«Рубин» 1972 года, дебют Александра Иванова в Казани. скриншот с сайта krsk.au.ru

«Рубиновцев» в Ульяновске хватало: и перечисленные Миронов с Садыковым, плюс Айрат Абдуллин, Ильдар Закиров, Ильсур Мухутдинов, Александр Прокопенко, дважды «рубиновец» Рубин Равилов, Альберт Сергеев, Талгат Фатхурахманов, зеленодолец Юрий Люкшин. Хорошую зарплату футболистам дали, но обеспечить освобождение от армии не смогли, в итоге у Иванова возникли разногласия с руководством ульяновской команды и он ушел.

Впрочем, возможно, что Ульяновск не мог решить проблемы с армией, поскольку областной руководитель Геннадий Колбин был переведен в Казахстан — на место первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. А сменщик Колбина не имел таких рычагов, чтобы решать вопросы с военкоматом. Наиль Садыков вскоре отправился вслед за Колбиным в тот же Казахстан, поскольку в Алма-Ате пообещали решить проблемы с призывом в ряды Советской Армии.

Александр Иванов, переехав в Казань, стал одной из легенд вратарского клуба, затем, став тренером, воспитал плеяду ярких игроков, таких как Павел Соловьев, Александр Татаркин, талантливых функционеров, как Ильгиз Фахриев, Искандер Шайхов, заметных бизнесменов, как Валерий Песков. А Сергей Жуков и те же Миронов с Садыковым пошли по тренерской стезе.

