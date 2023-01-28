«Рубин» вышел в первую лигу, раздав лидеров в «Спартак» и «Зенит»

В начале 70-х футбол в Казани был на подъеме

В начале 1970 годов сильнейший футбольный клуб Татарии дебютировал в первой лиге чемпионата Советского Союза. Конец семидесятых вернул команду во вторую лигу. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает ключевые события из истории команды во времена СССР.

В первый раз — в первый класс

«Рубин» дебютировал на загляденье, заняв 8-е место. Чуть ниже куйбышевских «Крылышек», и это учитывая тот факт, что в 1970-м за сборную СССР на чемпионате мира сыграл Геннадий Еврюжихин, в «Спартаке» блистали Галимзян Хусаинов и Николай Осянин, в ленинградском «Зените» Вячеслав Булавин. Вратарь Галимов уехал в Николаев, форвард Тетеркин — в башкирский Салават. Но сложился к тому времени коллектив, в котором практически каждый выдал свой максимум. И приехавшие Лукович, Власов, Задикашвили, и раскрывшийся в Казани воспитанник Йошкар-Олы Николай Воробьев, и местные Зайцев, Кадыров, Климанов, Марамыгин, Миннибаев, Пензин, Савельев, Файзуллин, и переехавший из Зеленодольска Виктор Колотов.

Он в том году получил приглашение в сборную страны, чего ранее из первой лиги добивалася Виктор Понедельник, а позднее Сергей Андреев — оба СКА, Ростов-на-Дону. Увы, удержать такого игрока провинциальная тогда Казань была не в силах, и 21-летний Виктор переехал в Киев, затем Зайцев и Пензин оказались в Запорожье, закончили Воробьев, Власов, Минибаев, ушел по состоянию здоровья Сентябрев, и «Рубин» вылетел во вторую лигу.

Покинул команду и Дамир Бикбов. Снова слово его сыну Альберту Бикбову:

«Травматичность, в частности, стала той причиной, из-за которой мой отец был вынужден уйти из спорта. Его еще в достаточно молодом возрасте замучила травма мениска левого колена, попросту говоря, мениск вылетал. Там еще и я родился, и отец ушел из «Рубина», хотя Сентябрев до последнего пытался удержать его в футболе. Будучи заочником казанского финансово-экономического института, отец избежал каких-либо компаний, которые могли затянуть в такую сферу, как нарушение режима, поскольку футбол, как и спорт в целом, в те годы, был полупрофессиональным. Это, кстати, помогло сблизиться с самым знаменитым воспитанником татарстанского футбола Виктором Колотовым, несмотря на то, что они успели поиграть только полтора сезона в одной команде. Но Колотов был таким же целеустремленным, как отец, и, даже после того, как судьба разбросала обоих не только по разным сферам деятельности, но и по разным городам и республикам, они продолжали поддерживать общение. Во всяком случае отец зачастую бывал в Киеве, встречался с Виктором Михайловичем, через него познакомился с его звездными партнерами по «Динамо», и даже я бывал в расположении знаменитого клуба. Я лично помню игроков «Динамо» разных поколений — от Йожефа Сабо до Олега Блохина.

Возвращаясь к отцу, даже при всем том, что отец был режимщиком, учился, у него был достаточно сложный период вхождения в другую жизнь, когда отец вспоминал, что у него было порядка 30 собеседований перед тем, как устроиться на работу с дипломом об окончании высшего учебного заведения по специальности «бухгалтерский учет». Но, даже памятуя о спортивном прошлом Дамира Бикбова, взять на работу молодого экономиста Бикбова долгое время не решались, пока не нашлась вакансия на пороховом заводе».

«Рубин» вернулся в первую лигу

Рубин в семидесятые годы был в огромном почете и дефиците. Увы, но касалось это не казанского футбольного клуба, и хоккейного клуба, появившегося в Тюмени на год позже, в 1959-м. Поэтому мы и написал без кавычек название одноименного телевизора, который начали выпускать в цветном варианте, сразу сделав аппарат крайне востребованным. Недавно в одной из телепередач, посвященных любопытным историям во времена СССР, рассказывали о фиктивном браке, который заключила провинциальная молодуха и пенсионер из Ленинграда, перешагнувший за седьмой десяток. За этот брак молодуха отдала шестьсот советских рублей (это пять средних зарплат тех лет), за счет которых пенсионер купил цветной «Рубин», для того, чтобы, как утверждал автор ретро-программы, смотреть футбол во всех красках.

Тем временем футбольный «Рубин» болтался по второй лиге, причем не в российской зоне, а в смешанной, иногда попадая в такие места, которые и на карте, что называется, не были отмечены. В один из сезонов команду занесло в зону с узбекскими командами, где печально выделялся Янгиарык. Годом ранее команда, которая представляла хлопководческий колхоз имени Ахунбабаева, дебютировала во второй лиге, что для нее было повышением, а для «Рубина», покинувшего первую лигу, понижением. В дальнейшем команду, которая стала представлять поселок городского типа, перевели в областной центр Ханки, переименовав ее в «Хорезм».

Впрочем, экзотики хватало и в РСФСР. Так за саранский «Спартак» (в будущем «Светотехника», «Мордовия») играл самый настоящий кореец Юрий Лян-Зи-Мин, который, в отличие от множества сородичей, решил не русифицировать свои корейские имя-отчество-фамилию. После «Спартака» и до «Светотехники», команда носила название «Электросвет», но претерпела при нем неудачу, будучи снятой с розыгрыша чемпионата страны. Также снимались другие соперники «Рубина» — «Алай» из города Ош, Киргизия, «Маяк» из Чарджоу, Туркмения. Причем, каждое подобное снятие грозило на несколько лет оставить регион без большого футбола. Саранск жил без футбола 8 лет, Горький, чья «Волга» снялась в 80-е, остался без большого футбола на 6 лет. Советский Союз был огромен, желающих играть даже во второй лиге было в избытке. Но «Рубин» и при такой конкуренции смог вернуть себе место в первой лиге. Случилось это в 1975 году, с Юрием Марковым, бывшим футболистом одного из первых составов команды.

Фото krsk.au.ru

Тренерская чехарда

Увы, но после ухода Николая Сентябрева, ряд следующих тренеров только мелькнули в истории «Рубина», как его сменщики — Виктор Лахонин, Валерий Калугин, при котором решил уйти из команды один из ее лидеров Альберт Файзуллин, Владлен Решитько, Борис Батанов, будущий тесть известного хоккеиста Игоря Ларионова.

С Батановым казанская команда начинала 1975 год, когда вернулась в первую лигу с помощью Юрия Маркова. Казалось бы, оставь Юрия Степановича на месте, дай ему шанс, накануне сорокалетия... Состав в Казани собрался солидный. Из опытных игроков Владимир Кадыров, из среднего возраста Геннадий Климанов, Валентин Марамыгин, Альберт Файзуллин, Анатолий Яшин, из молодых — Ренат Камалетдинов, вернувшийся из «Нефтчи», Юрий Ибраев, успевший отслужить армию в Кирове, Ильгизар Гайнутдинов, Александр Машин. Из приглашенных Мурад Задикашвили, уже ставший в Казани любимчиком, плюс практически равнозначная вратарская линия Александр Иванов и Алексей Семенов. В целом, сбалансированный состав, к которому перед стартом в первой лиге были добавлены Виктор Антихович (в будущем наставник «Нефтехимика» и «Рубина»), Владимир Статкевич (в будущем президент команды по хоккею с мячом «Зоркий» из Красногорска), Павел Гусев (в будущем звезда ростовского СКА и известный тренер, правда, так и не сыгравший за «Рубин» ни одного матча?

Как бы смотрелись в Казани Еврюжихин и Осянин?

Но, если бы руководство клуба в то время попробовало помыслить не линейно, а вертикально, не приглашая маститого тренера из Москвы, а возвращая собственных воспитанников... Итак, 1975 год, Николаю Осянину уже 34 года, что считается для высшей лиги тех лет практически «предпенсионным» возрастом. Он уже успел провести два сезона в алма-атинском «Кайрате». В 1976 году ошибется в матче в Одессе с «Черноморцем», что, как считают болельщики красно-белых со стажем, приведет к вылету их команды в первую лигу, и, собственно, окончанию карьеры Осянина. Геннадию Еврюжихину в 1975-м только 31 год, он в следующем сезоне успеет стать чемпионом СССР по итогам первого круга (был такой сезон чемпионата страны, единственный в своем роде, когда чемпионство давали и за первый и за второй круги). К тому же общество «Динамо», как никто, руководствовалось девизом — своих не бросаем, и в 1977 году 33-летний Еврюжихин начала работу дипкурьером, благодаря своей динамовской карьере. Наконец, Вячеслав Булавин, 29-летний игрок «Зенита», но и он завершит свою карьеру в 1977-м, когда ему был всего 31 год. Убеди «Рубин» их вернуться в родные края, глядишь и спортивная карьера продлилась бы, и родному городу отплатили бы сторицей за помощь в начале футбольной жизни.

Среди лучших игроков первой лиги тех лет будущие игроки сборной СССР Валерий Газзаев, «Спартак», Орджоникидзе, Рамаз Шенгелия, «Торпедо», Кутаиси, Георгий Ярцев, «Спартак», Москва, опытные Равиль Аряпов, «Крылья Советов», Анатолий Зинченко, «Динамо», Ленинград, Николай Смольников, «Нефтчи», признанные бомбардиры Виктор Колядко, «Терек», Анатолий Коробочка, «Таврия», Виталий Раздаев, «Кузбасс». А лучшими бомбардирами «Рубина» становятся 30-летний Валерий Байгузов, приглашенный из Тамбова (шесть голов в 1975-м), защитник (!) Александр Машин (семь голов в 1976-м), приглашенный из Кемерово Тимур Дзагнидзе (восемь голов в 1977-м).

Под занавес любопытная история, которую рассказал чемпион СССР 1983 года в составе днепропетровского «Днепра» Николай Павлов. Он вспоминал, как играя в 1978 году за куйбышевские (ныне самарские) «Крылья Советов», пошел погулять в местный ресторан с двумя игроками, по словам Павлова, с татарами. Они выпили, закусили, и «татары» решили пригласить потанцевать девушек из другой компании. Слово за слово, завязалась драка, к которой присоединился и Павлов. Оказалось, что дрались они с милиционерами в штатском. Павлова, который вступился за товарищей, только дисквалифицировали. Поначалу пожизненно, а потом за него вступился руководитель Советской Белоруссии, дисквалификацию сняли, и Павлов отправился играть за минское «Динамо». А «татар», по его словам, одного посадили, второго отправили на «химию», как в те годы называлась работа на стройках народного хозяйства. Итак, кто был кто? Павлов вспомнил фамилию только одного — это был Ильгизар Гайнутдинов. В его карьере значится пропущенный сезон 1979 года, после чего он вернулся в «Рубин», закончив играть очень рано в 27 лет. А другими татарами в «Крылышках» были местные. Это вышеназванный Равиль Аряпов, который завершил карьеру в командах мастеров в 1978-м, сыграв 29 мая свой последний матч в карьере, против ярославского «Шинника» в возрасте 30 лет. Сам Аряпов объяснял это травмами и личной трагедией, поскольку тогда умерла мама. Так что он вроде бы тоже минус. Были еще молодой Азгат Галиуллов, у которого состоялась долгая карьера, и еще один татарин, перешедший с Гайнутдиновым из«Рубина», уроженец Ворошиловграда (ныне Луганск) Раиф Сибгатуллин, который после «Крылышек» перешел в челнинскую «Турбину», и не может фигурировать в качестве футболистов, бивших сотрудников милиции. Поначалу хотел предложить разгадать эти загадки успешному казанскому писателю Максиму Беляеву, даже СМСкой намекнул ему на это, но в конечном итоге рассказал по секрету всему сообществу читателей «Реального времени».

(Продолжение следует)



Джаудат Абдуллин