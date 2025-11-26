Арефьев готов «убрать» Бердина, «косяки» с удалением и неожиданная проблема в игре «Ак Барса»

Команда Гатиятулина завершила выездную серию поражением от «Спартака»

«Ак Барс» не смог завершить выездную серию со стопроцентным результатом. Команда Анвара Гатиятулина после побед над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2Б) уступила в Москве «Спартаку» — 0:1. Поединок с «красно-белыми» получился упорным в нем героями стали вратари Артем Загидулин и Максим Арефьев. Как оценивать поражение «Ак Барса» и что сломалось в игре казанцев — в материале «Реального времени».

Первый выход Арефьева и проблемы «Спартака»



Матч со «Спартаком» стал первым в сезоне для Максима Арефьева. Вратарь большую часть чемпионата провел в качестве третьего голкипера казанцев. Его взяли на выездную серию основным сменщиком Тимура Билялова после неудачного выступления Михаила Бердина в Казани. Для него это не был дебют в КХЛ. В прошлом сезоне Арефьев уже играл за «Ак Барс» в «регулярке», однако закрепиться в основе не получилось. Хотя сам вратарь провел неплохие матчи за «барсов».

Снова в состав казанцев вернулся канадец Брэндон Биро. Иностранный нападающий настолько слабо проводит свой первый сезон за «Ак Барс», что некоторые эксперты даже начали вешать на него ярлык худшего легионера клуба за последние годы. В этот раз Биро получил место в центре третьего звена из-за семейных обстоятельств Михаила Фисенко. Опытному форварду дали отгул, освободив ему вторничный вечер.

У «Спартака» тоже существуют серьезные проблемы с вратарской позицией. «Красно-белые» в преддверии матча с казанцами являлись худшей командой по количеству пропущенных шайб. Клуб долго искал усиления в эту линию. В итоге за час до старта игры с «Ак Барсом» москвичи сообщили о подписании голкипера из НХЛ Александра Георгиева. Объявление о трансфере могло подождать до завтрашнего дня, но в этом, видимо, и была идея — придать дополнительной мотивации команде.

При этом плохие результаты вынуждают руководство «Спартака» идти на непопулярные меры. Так, тренерский штаб в понедельник покинули тренеры по защитникам и нападающим Игорь Кравчук и Алексей Ковалев. Вместо последнего рядом с Алексеем Жамновым во вторник стоял уже Олег Кваша, которого подняли из фарм-клуба. Очевидно, такие изменения должны были растрясти обстановку в стане «красно-белых». В этом плане казанцы рисковали попасть под горячую руку «Спартака».

Вратари — герои, а все решилось одной шайбой

Первые два периода выдались по одинаковому сценарию, с некоторыми поправками. На льду шла обоюдоострая игра, команды показывали активный хоккей. В отношении казанцев такое видеть было странновато. Обычно на третий выездной матч подряд «барсы» выдыхались и становились легкой жертвой для соперника. На этот раз «Ак Барс» справлялся с заданным темпом «красно-белых» и даже был немного острее хозяев.

Самыми яркими на события стали концовки обоих периодов. Первая двадцатиминутка завершилась двойным промахом «барсов» с убойной позиции. В суматохе у ворот на добивании подряд промахнулись Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин. Второй период закончился тем, что команды обменялись попытками реализации большинства. Игра в неравных составах вызывала особый интерес. «Спартак» является одним из лидеров при розыгрыше большинства и идет в числе аутсайдеров лиги по игре в меньшинстве. Однако голов зрители так и не увидели.

Впрочем, героями двух периодов стали вратари. Артем Загидулин и Максим Арефьев выдавали «матч жизни», имея шикарную для себя мотивацию. Голкиперу «Спартака» необходимо было показать себя на фоне подписания Георгиева. А у Арефьева шли настоящие смотрины — можно ли на него рассчитывать, если расстаться с Бердиным?

Третий период начался для «Ак Барса» с двух подряд удалений за нарушение численного состава. Второй штраф стал особенно обидным, поскольку случился во время собственного большинства. Так шутить с лидерами лиги по этому показателю было глупо. Иван Морозов подкараулил отскок и поразил пустой угол ворот, реализовав численное преимущество «Спартака» — 1:0. Отыграться времени у «Ак Барса» оставалось много, и соперник даже «вернул должок», тоже удалившись за нарушение состава, но силы уже покинули казанцев.

Завершили поражением выездную серию

В итоге «Ак Барс» завершил текущую выездную серию поражением. Команда Анвара Гатиятулина пыталась решить исход матча со «Спартаком» в первые два периода, когда еще оставалась свежесть, но поразить ворота Загидулина не вышло.

— Третий матч поездки — c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Арефьев? Одно из его сильных качеств — устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо. У нас есть обойма, с которой идем в сезоне. Принципы определения состава мы уже говорили — проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние, — сказал Гатиятулин.

В целом гостевые игры можно занести в актив «барсов». Победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2Б) показали, что казанцы умеют держать удар. Это было непросто после двух поражений кряду в Казани. Был риск уйти на длительную серию — удалось этого избежать.

Единственное, у «Ак Барса» снова что-то сломалось в игре в неравных составах. На выезде команда ни разу не отличилась в большинстве, при этом неубедительно действовала при обороне своих ворот в меньшинстве. И поражение от «Спартака» тоже пришло из недоработки в этом компоненте. Если в Казани по весне рассчитывают побороться за Кубок Гагарина, то в данных элементах игры надо прибавлять.

«Спартак» — «Ак Барс» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Морозов (Рубцов, Тодд, 47:15, 5х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 ноября в Казани с питерским СКА в 19:30 по московскому времени. В новой домашней серии ждем еще больше эмоций и пищи для размышлений. Пока же Гатиятулин с «барсами» успешно остается на плаву, избегая резких провалов.