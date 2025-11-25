«До последнего старались помочь»: Ханифов прокомментировал уголовные дела в дорожной отрасли

В республике ведется уголовное преследование в отношении владельцев дорожных компаний «Волга-Автодор» и «Волгадорстрой» — шансы на выживание выше у первой

«Разумеется, мы не можем говорить ничего плохого об этих людях. Действительно, до последнего времени мы старались помочь руководителю «Волгадорстроя» (фирма Айрата Миннуллина, — прим. ред.) выйти из сложившейся ситуации и сохранить коллектив. При этом федеральная компания «Волга-Автодор» (фирма Станислава Шевырева, — прим. ред.) продолжает работать в штатном режиме», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме правительства. Выяснилось, что заказчики обоих подозреваемых сохраняют нейтралитет и не разрывают госконтракты. Появления новых игроков глава Минтранса не ожидает, так как пик дорожных заказов в 240 млрд рублей в республике пройден. Подробнее — в материале «Реального времени».

Технику Миннуллина вывели из-под ареста



Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ направило обращения в защиту владельцев дорожных компаний «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина и «Волга-Автодор» Станислава Шевырева, подозреваемых в уголовных делах, сообщил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов в ходе брифинга в Кабмине РТ.

— Конечно, мы направили свои обращения куда следует, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом нельзя было не заметить, что череда уголовных преследований против дорожников легла тяжелым бременем. После драматических событий глава Минтранса выглядел усталым. «Это все-таки наши коллеги, с которыми мы вместе многие годы работали. Ничего плохого мы, разумеется, об этих людях говорить не будем. На сегодняшний день до последнего руководитель этого предприятия («Волгадорстрой», — прим. ред.) старался выйти из ситуации. Он держал коллектив. Насколько могли, мы помогали, — рассказал Ханифов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последнее время крупным заказчиком «Волгадорстроя» являлась федеральная структура ГК «Автодор» (куратор проекта М-12). «Мы даже по договоренности с «Ак Барс Банком» пытались сохранить технику, не допуская ареста, чтобы они могли продолжать работу», — отметил Ханифов.

По его словам, коллектив организации до конца выполнил поставленные задачи. Как сообщалось ранее, арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов на 4,4 млрд.

Глава Минтранса затруднился спрогнозировать исход дела. «Я думаю, суд примет решение, но, как это все закончится, я не могу сказать и не буду комментировать», — сказал он.

Говоря о «Волга-Автодоре», министр доложил, что предприятие продолжает работать в штатном режиме. «Ситуация такова: это, пожалуй, одна из основных федеральных организаций. Очень мощное предприятие, способное решать глобальные стратегические задачи. Мы надеемся, что все будет хорошо и они продолжат свою работу», — сообщил министр.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

И добавил, что компания ведет реконструкцию дорожной развязки на трассе Р-239 под Казанью в сторону Вороновки и Матюшино стоимостью 1,3 млрд рублей. Судя по всему, передавать госконтракт другому подрядчику не собираются.

Пик заказов в 240 млрд рублей пройден

На фоне уголовных дел глава Минтранса не ожидает появления новых игроков на дорожном рынке. Причина — объемы дорожных работ пошли на спад. «Вы, наверное, понимаете, что пик строительства, который наблюдался в последние два года, пройден. Тогда на территории Республики Татарстан выполнялось дорожных работ на 240 млрд рублей ежегодно. Сегодня, конечно, объем производства дорожных работ несколько уменьшился, и мы это ожидали», — пояснил он.

Основателя «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина подозревают в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в двух эпизодах присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, при строительстве участка трассы М-12 ВДС перечислил аванс в 2,4 млрд рублей субподрядчику СК «Инвест-Капитал», после чего деньги якобы были похищены. Еще два эпизода — также по строительству участка М-12 — о переводе двух траншей в 3,6 млн и 2,9 млн рублей на счет компании ООО «Мосты и водоотводные сооружения», которое также принадлежит Миннуллину. Он отправлен в СИЗО до 6 января 2026 года.

Основатель «Волга-Автодора» Станислав Шевырев подозревается в подстрекательстве к покушению на убийство супруги сына Ирины Шевыревой. На 34-летнюю женщину напали 14 октября рядом с гимназией №94, когда она привезла туда свою дочь, и нанесли ей колотые раны в шею и грудь. Женщина была госпитализирована и несколько дней находилась в коме.