Казанская агломерация прирастет еще одним жилкомплексом

К казанскому «Замкадью» добавят новый микрорайон на высокогорском направлении: на 807-м километре у М-7 построят новые многоэтажки

Фото: скрин эскизного проекта

Как выяснило «Реальное время», скоро в «казанском «Замкадье» — у границы Высокогорского района будет построен еще один жилой комплекс. Новый проект предполагает возведение шести 8-этажных домов на участке площадью 13,2 га, на котором сейчас растет лес и который в настоящее время, согласно публичной кадастровой карте, имеет вид разрешенного использования «под объекты инженерного оборудования водоснабжения». В нашем материале — подробности о проекте из первых уст и оценки перспектив, последствий его реализации устами экспертов.

Привлекательное место



Чистый воздух березовского леса привлек инвесторов. На высокогорском направлении скоро вырастет новый микрорайон.

Проект жилого комплекса «Воздух — Air — Нава» разработало казанское ООО «Архи Студио». Директор компании Ильнар Шарифуллин подтвердил этот факт, но комментировать проектные решения не счел возможным, сославшись на то, что это — прерогатива заказчика.

Проект ЖК «Воздух — Air — Нава» для ГК «Новастрой» разработало казанское ООО «Архи Студио». Фото: скрин эскизного проекта

— Пока я могу сказать, что в этом месте предполагается застройка из шести-, восьмиэтажных домов и на территории планируемого жилого комплекса зарезервировано место для строительства школы, — ответила на вопрос «Реального времени» о планах строительства в Березовке Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой» — застройщика ЖК.

«В этом месте предполагается застройка из шести-, восьмиэтажных домов и на территории планируемого жилого комплекса зарезервировано место для строительства школы». Фото: yandex.ru

В девелоперской компании подчеркнули, что будущий жилкомплекс отличает ряд преимуществ и удачная локация:

— Во-первых, это экологически чистый район, близость к лесу. Не случайно в качестве названия было выбрано слово «воздух» на трех языках — русском, английском и татарском. А во-вторых, здесь обеспечена высокая транспортная доступность, ведь рядом располагается железнодорожная станция, позволяющая вовремя добраться до центра Казани, минуя все автомобильные пробки, — отметила Антонина Дарчинова.

Тысяча квартир на 1 300 жителей

Из эскизного проекта, который предоставили в распоряжение «Реального времени» жители Березовки, видно, что в «треугольнике», ограниченном с одной стороны СНТ «КОМЗ-2», с другой — частным сектором поселка Березовка, а с третьей — железной дорогой, планируется возвести шесть восьмиэтажных домов — пять двухсекционных и один трехсекционный. Всего в них будет 993 квартиры: 404 студии, 278 однокомнатных и 311 двухкомнатных.

В Березовке планируется возвести шесть восьмиэтажных домов — пять двухсекционных и один трехсекционный — всего на 993 квартиры. Фото: скриншот эскизного проекта

Площадь студий в этих домах — от 21,9 до 22,6 кв. м, 1-комнатных квартир — от 31,15 до 31,6 кв. м, 2-комнатных — от 43,65 до 54,8 кв. м (без балконов и лоджий). Общая площадь квартир в комплексе — 33,64 тыс. кв. м. Предполагается, что проживать в них будет 1 300 человек. В одном из жилых домов первый этаж отведен под коммерческие — «общественные» помещения, их общая площадь — 611 кв. м.

Количество машино-мест на парковках жилкомплекса в эскизном проекте предварительно рассчитано согласно двум действующим в республике нормативам: для жилья класса «стандарт» — 1 204 машино-места, и, исходя из предполагаемой обеспеченности населения автомобилями в личной собственности, — 612 машино-мест.

Также в эскизном проекте указана потребность нового ЖК в дошкольных образовательных учреждениях и школах: согласно расчету, после его сдачи жителям необходимо будет предоставить 72 места в детсадах и 80 — в школах.

Для комплекса запроектированы собственные водозабор, котельная и очистные сооружения с канализационной насосной станцией.

«Строительство усугубит наши проблемы»

Жителей поселка перспектива строительства по соседству не обрадовала.

— Во-первых, жалко лес, который вырубят ради многоэтажек, — говорит Наталья Гаврилова. — Наша семья живет тут уже 30 лет, и одним из доводов в пользу переезда в Березовку было то, что это тихое, окруженное лесом, немноголюдное уютное место. Во-вторых, у нас в поселке и так много минусов, которые строительство усугубит. Например, много лет нет нормальной воды — из кранов течет рыжая грязная жижа, и то с перебоями, потому что на старом водопроводе то и дело аварии. И если вдруг водозабор для новых домов не построят и на наши гнилые сети новые дома еще повесят — что будет-то? Другая проблема — транспорт. Работы в поселке нет, люди в основном ездят в Казань. Расписание электричек не для всех удобно, а автобус до Дербышек ходит один раз в час и после того, как заселят новый ЖК, в него будет не втиснуться.



Жители Березовки боятся, что как только машин в ЖК станет больше, чем парковочных мест, их начнут ставить во дворах и проездах. Фото: скрин эскизного проекта

— Я сам езжу работать в Казань, по пути дочку отвожу в школу, вечером забираю, и уйму времени теряю в пробках в Киндерях и Дербышках, — возмущается перспективами нового строительства Алексей Сабиров. — И так многие у нас живут. На автобусе успеть детей отвезти и на работу не опоздать — нереально. Так что машина в Березовке — предмет жизненной необходимости. Но после того, как население поселка вырастет на полторы тысячи человек, добираться на автомобиле до «цивилизации» станет намного сложнее, пробки вырастут. Я уж молчу, что как только машин в ЖК станет больше, чем парковочных мест, жители новых домов наверняка начнут ставить их у нас во дворах и проездах — обычно ведь так бывает.

«Повлиять на это жители не могут»

У властей Высокогорского района есть надежда, что новостройка поможет хотя бы частично решить инфраструктурные проблемы поселка.



— Мы пока знаем лишь, что в Березовке есть земельный участок, предназначенный под застройку, но какой будет эта застройка, сколько будет там квартир, нам неизвестно, — рассказал «Реальному времени» руководитель исполнительного комитета Высокогорского района Дамир Шайдуллин. — Строительство будет вестись, насколько я знаю, на бывшей территории КОМЗа — участок выкупил частный инвестор. Повлиять на это жители не могут — по закону для такого случая общественные обсуждения проекта законом не предусмотрены.

По его словам, вопрос об обеспечении водой всего поселка уже обсуждался с собственником застраиваемого земельного участка, который планирует пробурить для нового ЖК отдельную скважину. Но он остался открытым:



— Все будет зависеть от дебета скважины. Если количество воды в этом массиве будет позволять, то наши объекты к новому водопроводу подключат.

Много лет в Березовке из кранов течет рыжая грязная жижа, и то с перебоями, потому что на старом водопроводе то и дело аварии. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вопрос же об обеспечении поселка социальной инфраструктурой частично, можно сказать, решен:

— У нас достигнуто соглашение с собственником земельного участка о передаче 1,2 га земли исполкому района под строительство объектов инфраструктуры. Мы предполагали, что это, возможно, будет комплексный объект — школа-сад. Но окончательного решения нет.

«Продать такое жилье будет сложно»

— На мой взгляд, этот жилкомплекс будет считаться достаточно удаленным, — говорит эксперт «Реального времени» — руководитель казанского Центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин. — И маловероятно, что там будет построена развитая инфраструктура, поскольку практика показывает, что застройщики не могут ее заложить в стоимость квадратного метра.

Пока из объектов социальной инфраструктуры имеется лишь один детский сад на 106 мест. Фото: yandex.ru

Поэтому Сафин считает маловероятным в ближайшее время строительство в Березовке не только достаточной по количеству мест школы, но и даже открытия необходимого количества магазинов. А отсутствие инфраструктуры напрямую влияет на покупательский спрос, считает он:

— Продать такое жилье, как мне представляется, будет сложно даже по низкой цене — 60—80 тысяч рублей за квадратный метр. Тем более что уже имеется опыт строительства удаленных комплексов, таких как «Светлый» в Куюках, «Белая аллея» на Высокой Горе, новых жилых комплексов в Осиново, которые также очень комфортны с точки зрения цены, но при этом еще и достаточно привлекательны в плане транспорта и социальной инфраструктуры. Брать дешевое жилье в отдаленном ЖК, где нет инфраструктуры резона нет — сэкономив на этом, ты потратишь больше времени и денег на дорогу, логистику, транспорт.

По мнению Сафина, ЖК в Березовке вряд ли окажется привлекательным для жителей Казани — более вероятно, что на эти квартиры найдутся покупатели из Высокой Горы и окрестных поселков:



— Чаще всего в такие комплексы переезжают те, кто стремится быть ближе к городу, а не те, кто живет в городе, а хочет жить за городом.

Благоустройство не ко двору

Тем временем обитателей Березовки взбудоражила еще одна новость — о том, что их поселок предлагается благоустроить, но вовсе не так, как им хотелось бы. 15 апреля на портале «Госуслуги РТ» был выложен очередной опрос — голосование за объекты благоустройства в республике на 2024 год. В нем среди пяти вариантов благоустройства общественных пространств в Высокогорском районе значится и такой: «Лесопарк «Березовая роща», ул. Дорожная, с. Березовка». Речь идет об участке леса площадью около 8,9 га, который располагается между улицей Дорожной, частным сектором, СНТ «Березовское», СНТ «Радуга» и железной дорогой.

На портале «Госуслуги РТ» выложен опрос — голосование за объекты благоустройства в Республике Татарстан на 2024 год, где среди пяти вариантов благоустройства общественных пространств в Высокогорском районе значится: «Лесопарк «Березовая роща», ул. Дорожная, с. Березовка». Фото: скрин uslugi.tatarstan.ru

— Сейчас это полноценный участок леса, — говорит Наталья Гаврилова. — Здесь обитают птицы, мелкие животные, растут грибы. Гулять по лесным тропинкам вполне удобно — зачем этот лес «благоустраивать»? Чтобы уничтожить природный ландшафт?

По мнению другого жителя Березовки, Артура Х., превращать в парк окружающий Березовку лес — глупость и «бездарная трата денег», потому что «у нас куда ни пойди — природа, это вам не город, где надо специально ехать в парк, чтобы живые деревья и траву увидеть».

— А, главное, если я захочу с детьми в этом парке погулять, то как я по нашим ухабам с коляской туда доберусь? — задала насущный вопрос мать двоих дошкольников Регина А. — У нас дворы как после бомбежки, асфальта не осталось совсем. Их бы для начала починили, да тротуар вдоль дороги сделали, а то ходим с детьми в любую погоду, в темноте по плохо освещенной проезжей части.

«Зачем этот лес «благоустраивать»? Чтобы уничтожить природный ландшафт?.. И как я по нашим ухабам с коляской туда доберусь?». Фото: yandex.ru

— Этот опрос инициировали не мы, а Институт развития городов РТ, — прокомментировал «Реальному времени» эту ситуацию руководитель высокогорского исполкома Дамир Шайдуллин. — Мы Березовку в список благоустройства общественных пространств не заявляли. А ремонт дворов многоквартирных домов там обязательно будет — по программе «Наш двор». Сроки ремонта конкретных дворов я назвать не могу, но из 117 дворов в нашем районе на сегодня отремонтировано 55, и какие дворы будут ремонтироваться первыми, также, кстати, зависит от голосования жителей.