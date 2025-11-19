Ильшат Аминов: «Мы позиционируем это как наш татарский Netflix»

Канал «ШАЯН ТВ» обновил официальный сайт, превратив его в цифровую мультимедийную экосистему

Тон на мероприятии задавали юные блогеры . Фото: Артем Дергунов

Детский телеканал «ШАЯН ТВ» обновил сайт shayantv.ru. У него удобная мобильная версия и большое количество контента на татарском языке — мультфильмы, короткие видео, образовательные программы. Проект планируется развивать в сторону онлайн-кинотеатра, используя архивы телевидения.

Все новости, конкурсы и мультфильмы

Обновленную версию ресурса телеканал представил в детском зале кинотеатра «Киномакс». Ведущий Карим Галиев быстро, но подробно объяснил, как изменился сайт. Во-первых, на платформе с усовершенствованным дизайном будет много информации — о премьерах, отборах, конкурсах.

— Нам часто пишут о кастингах, теперь все это можно будет найти в одном месте, — пояснил Галиев, в частности сейчас на сайте разыгрывают планшет, — Второй пункт, очень важный — новый онлайн-кинотеатр, без рекламы и без оплаты, такой нам подарок от Ильшата Юнусовича.

Это не просто онлайн-кинотеатр, а татарский, первый в своем роде, добавил Карим. Теперь «Смешариков», «Фиксиков», «Барбоскиных» на татарском не надо ждать по телевизору, боясь, что папа переключит на хоккей, отметила одна из юных телеведущих. А наряду с мультфильмами, тут уже успокоили взрослых, на сайте есть и обучающий контент.

Давайте подумаем, кто из ребят сможет стать главным. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Своя видеолента

Еще одна новость — сайт настроен под мобильные телефоны и планшеты. Во-первых, потому что люди не выпускают сотовые из рук, а во-вторых, потому что сайт будет дополняться контентом с помощью блогеров от «ШАЯН ТВ» — обзоры, распаковки, тренды: один сняли тут же с залом. Смотреть их поможет улучшенный плеер с рекомендательной лентой.

— Оценки дадут наши юные корреспонденты, — отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, скромно умолчав, что появление нового сайта — во многом, его заслуга.

Ведущие и зрители «ШАЯН ТВ». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Это начало большого проекта»

На открытие нового проекта приехал крымский канал «Миллет», который делает и детский контент. Приехали порадоваться за коллег, позаимствовать опыт.

— А это значит, что у нас скоро будет много сотрудничества, — отметил генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ» Ильшат Аминов, объявив, что мультфильмами и передачами онлайн-кинотеатр не ограничится.

Ильшат Аминов объявил, что контент онлайн-кинотеатра будет расширяться. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Это начало большого проекта. Мы позиционируем это как наш татарский Netflix. В дальнейшем сюда мы присоединим все наши ресурсы телекомпании, все наши видео— и аудиоархивы: клипы, документальное кино, записи на пленке. Каждый сможет зайти и, к примеру, послушать концерт Ильхама Шакирова, посмотреть отрывки спектаклей. Главное — не останавливаться, — сообщил глава «ТНВ».