Татарстанцев предупредили об ограничениях для грузовиков и автобусов на трассе М-5
В связи с погодными и дорожными условиями на участке автодороги М-5 «Урал» в Республике Башкортостан, Оренбургской области и Татарстане введены временные ограничения движения.
Ограничения действуют на участке с 1194-го по 1363-й километр и распространяются на грузовые автомобили и автобусы.
Ранее «Реальное время» писало, что сегодня школы работают в дистанционном формате.
