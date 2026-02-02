Татарстанцев предупредили об ограничениях для грузовиков и автобусов на трассе М-5

Ограничения действуют на участке с 1194-го по 1363-й километр

Фото: Динар Фатыхов

В связи с погодными и дорожными условиями на участке автодороги М-5 «Урал» в Республике Башкортостан, Оренбургской области и Татарстане введены временные ограничения движения.

Ограничения действуют на участке с 1194-го по 1363-й километр и распространяются на грузовые автомобили и автобусы.

Ранее «Реальное время» писало, что сегодня школы работают в дистанционном формате.

Ариана Ранцева