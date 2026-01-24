Новости происшествий

В Казани водитель сбил 18-летнего курьера, парень скончался в машине скорой помощи

08:25, 24.01.2026

Доставщик пересекал дорогу на красный сигнал светофора

Фото: Максим Платонов

Минувшей ночью на пересечении ул. Копылова и Побежимова в Казани 37-летний водитель Jetour сбил 18-летнего курьера.

Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города, курьер переезжал дорогу на электросамокате на красный сигнал светофора.

— В результате наезда молодой человек 2007 года рождения, житель Московского района Казани, скончался в машине скорой помощи, — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД призвали всех жителей города соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что на Матюшинской трассе в Казани пострадали Kia и BMW в лобовом столкновении.

Никита Егоров

