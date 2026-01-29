Оправданный присяжными Николай Казаев не пришел на приговор в суд Казани

Прокурор предлагала огласить оправдательный приговор заочно, суд решил отложить заседание

Фото: Ирина Плотникова

Кировский райсуд Казани сегодня вновь не смог оценить последствия вердикта и вынести оправдательный приговор по делу Николая Казаева, которого силовики называли лидером одной из группировок. Оправданный присяжными по эпизодам двух убийств и покушению не пришел на заседания, опасаясь, как отметила защита, незаконных действий со стороны силовиков, сообщает с места журналист «Реального времени».

За полчаса до начала заседания в зал вместе с прокурором снова пришли оперативные сотрудники МВД в форме и с оружием. 15 января их внезапный визит и предположения защиты о возможном задержании после приговора обернулись тем, что Казаев на фоне затягивания начала заседания просто покинул здание суда и отключил средства связи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании судья Сергей Степанов констатировал неявку подсудимого и потерпевших и отметил — направленное по почте извещение Казаев не получил, оно вернулось назад. Председательствующий спросил у защитников — известны ли им местонахождение клиента и причина неявки.

Адвокаты Сергей Николаев и Инна Барлева сообщили — прямого телефона ранее содержавшегося под стражей клиента у них нет, но от его близких стало известно — прошлый процесс он покинул, действительно, испугавшись оперативников — в тот день они были в штатском, но с оружием, и в настоящее время проживает у кого-то из родственников.

Представитель прокуратуры Кировского района Казани предложила продолжить процесс в отсутствие подсудимого, сообщив, что тот надлежащим образом извещен и вынесение оправдательного приговора никоим образом не нарушит его прав. Адвокаты были против, указывая, что возврат извещения не подтверждает надлежащее извещение, а присутствие подсудимого по делу о тяжких преступлениях обязательно, особенно с учетом, что последствия вердикта еще не обсуждались, а суд не удалялся в совещательную комнату для постановления приговора.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В итоге судья принял решение повторно направить фигуранту почтовое извещение и назначил новую дату заседания — 12 февраля.

Напомним, из-под стражи оправданного освободили еще 25 декабря 2025 года — после оглашения решения народных судей, которые признали Казаева полностью невиновным, причем по двум эпизодам, за отсутствием события преступления. По закону оправдательный вердикт обязателен к исполнению. Тогда как в случае обвинительного председательствующий по делу профессиональный судья вправе не согласиться с присяжными и вынести иное решение.

На этом процессе Казаева защищали адвокаты Сергей Николаев и Инна Барлева. К услугам последней Казаев, по данным «Реального времени», решил обратиться, когда узнал, что ее привлекают к уголовной ответственности за работу в другом процессе с присяжными.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодняшний приговор — уже второй по этому делу. В июле 2024-го первая коллегия присяжных оправдала Казаева по двум эпизодам тяжких преступлений, а по третьему суд приговорил его к 13 годам строгого режима. После рассмотрения апелляционных жалоб Верховный суд Татарстана отменил тот приговор и направил дело на пересмотр, однако результат повторного процесса вновь показал несостоятельность обвинений и доказательной базы. Напомним фабулу претензий в трех эпизодах, по версии СК, МВД и прокуратуры:

Эпизод 1. Задушили и утопили за пропавшие 70 тысяч рублей. По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. По версии силовиков, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов.

Эпизоды 2—3. Силовой ответ за покушение на Казаева. Еще два преступления по этому делу силовики посчитали ответным ходом Казаева — в январе 1999-го его автомобиль подорвали, предполагаемый лидер группировки и трое находившихся в салоне получили небольшие травмы. Главной версией случившегося, согласно недоказанному обвинению, стали внутренние разборки среди «Казаевских» — еще в 1998-м Дмитрий Бикбулатов затеял передел сфер влияния и в итоге отдельную группировку, куда вошел и Паршенков.

По версии следствия, Казаев заподозрил Бикбулатова и Паршенкова в своем покушении и инициировал нападение на них. Через шесть дней после подрыва Казаев, Тарасов и Сапарин напали на Паршенкова и нанесли ему смертельные ножевые ранения в живот, а тело убитого похоронили в неустановленном месте. Весной следующего года в кафе выстрел в голову получил Бикбулатов, но остался жив. Как полагают силовики, в то время Казаев уже покинул Казань, оставив группировку на Сапарина, и поручил организовать убийство предполагаемого организатора подрыва. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ. Именно Шарафеев и выступил стрелком 20 апреля 2000 года.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Себя виновным я не считаю. Я не мстительный, не кровожадный человек... В жизни ни одного человека не обидел, не оскорбил... Бог рассудит. Я не хочу быть жертвой... Может, я и не молодой, многие друзья ушли в тот мир. А я сегодня радуюсь каждый день тому, что я проснулся», — говорил Николай Казаев в суде. А еще утверждал — дел с оружием никогда не имел и криминалом не занимался, но в 90-х смог основать в казанском поселке Юдино небольшую торговую сеть, где и работали все те, кого позже назвали группировкой «Казаевские», обвинив в тяжких преступлениях. Под суд они пошли намного раньше предполагаемого лидера ОПГ, которого объявили в розыск в 2014-м и задержали в 2023-м. По версии Казаева, бывшие подчиненные и соратники по бизнесу дали показания против него в надежде на смягчение своего положения в уголовном деле и под угрозой преследования по статье «Бандитизм».

Заметим, в 2018 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские». Их обвиняли в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991 по 2012 год. Ранее суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.

