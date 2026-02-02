Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из-за отключения электричества в Казани не работают светофоры на перекрестках

14:29, 02.02.2026

Аварийное отключение затронуло шесть перекрестков в городе

Из-за отключения электричества в Казани не работают светофоры на перекрестках
Фото: Дмитрий Зайцев

В городе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии, в связи с чем временно не работают светофорные объекты на ряде перекрестков, сообщает Госавтоинспекция Казани.

По информации дорожных служб, отключение затронуло следующие участки улично-дорожной сети: Тэцевская — Хлебозаводская, Копылова — Олега Кошевого, Копылова — Побежимого, Ленинградская — Максимова, Максимова — Годовикова, Ижевская — Петра Витера.

Участникам дорожного движения рекомендовано учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать повышенную осторожность при проезде указанных перекрестков.

UPD 14:50: Госавтоинспекция Казани заявила, что все светофорные объекты заработали.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за год зафиксировали 8 млн нарушений ПДД.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также