Движение транспорта приостановлено на участке Алексеевское — Альметьевск

Ограничение действует до улучшения погоды и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения

Фото: Максим Платонов

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями с 15:45 27 января 2026 года введено временное ограничение движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск для всех видов транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, сообщили в дорожных службах.



Ариана Ранцева