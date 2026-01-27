Новости происшествий

03:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Движение транспорта приостановлено на участке Алексеевское — Альметьевск

17:35, 27.01.2026

Ограничение действует до улучшения погоды и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения

Движение транспорта приостановлено на участке Алексеевское — Альметьевск
Фото: Максим Платонов

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями с 15:45 27 января 2026 года введено временное ограничение движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск для всех видов транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, сообщили в дорожных службах.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также