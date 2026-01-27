Движение транспорта приостановлено на участке Алексеевское — Альметьевск
Ограничение действует до улучшения погоды и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения
В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями с 15:45 27 января 2026 года введено временное ограничение движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск для всех видов транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, сообщили в дорожных службах.
