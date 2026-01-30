Новости происшествий

План «Буран» в Казани

20:18, 30.01.2026

Дистанционное обучение вводится с завтрашнего дня и продлится до понедельника включительно, в детсадах будут работать только дежурные группы

Фото: Максим Платонов

Снегопад в регионе продолжается и, по прогнозам синоптиков, сохранит высокую интенсивность в ближайшие несколько дней. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В связи с погодными условиями с завтрашнего дня и до понедельника включительно школы переходят на дистанционный формат работы. В детских садах будут функционировать только дежурные группы. Занятия в музыкальных, художественных и спортивных школах, школах искусств, подростковых клубах, а также дополнительные занятия в домах культуры и школах отменяются.

Предприятиям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы там, где это возможно.

Ариана Ранцева

