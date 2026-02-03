ФСБ задержала иностранца за подготовку взрыва в Подмосковье

У 29-летнего подозреваемого изъяли СВУ с 5 кг взрывчатки

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, задержанный — гражданин иностранного государства 1996 года рождения — действовал по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, связанной со спецслужбами Украины. Как сообщили в ФСБ, мужчина был завербован через мессенджер Telegram и по указанию куратора прибыл в Россию для совершения диверсионно-террористического акта.

В ЦОС ФСБ отметили, что после предполагаемого подрыва объекта энергетики задержанный планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У него было изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества 5 кг, а также мобильный телефон с перепиской, касающейся подготовки преступления.

Ариана Ранцева