При крушении парома на юге Филиппин погибли 15 человек

Удалось спасти как минимум 316 пассажиров из более чем 350 находившихся на борту

В ночь на понедельник у берегов Филиппин произошло крушение пассажирского парома. Судно, следовавшее из портового города Замбоанга на южный остров Холо в провинции Сулу, столкнулось с техническими проблемами и пошло ко дну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Wion со ссылкой на данные властей Филиппин.

На борту парома находилось 332 пассажира и 27 членов экипажа — всего более 350 человек. По последним данным, спасателям удалось извлечь из воды тела 15 погибших и удалось спасти как минимум 316 пассажиров.

— По словам официальных лиц, на данный момент спасены по меньшей мере 316 человек, операции по поиску возможных пропавших без вести пассажиров продолжаются, — сообщил телеканал.

По информации береговой охраны, перед выходом из порта судно прошло проверку, и признаков перегрузки обнаружено не было. Командир береговой охраны Ромель Дуа подчеркнул, что точная причина крушения пока не установлена.

Наталья Жирнова