В Татарстане из-за непогоды ограничили движение на ряде трасс

В 17:00 ограничения введены на участках М-7, А-295, Р-239 и Р-241

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий с 17:00 введены ограничения движения на ряде автодорог. Ограничения затронули участок трассы М-7 «Волга» с км 735+683 по км 856+916, а также подъезд к Кирову на этой же трассе — с км 15+760 по км 60+000.

Кроме того, движение ограничено на автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279, на трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с км 10+910 по км 74+350 и на дороге Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 0+000 по км 136+969.

По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», с 22:00 вводятся ограничения для движения автобусов и грузового транспорта. Они будут действовать на трассе М-7 «Волга» с км 988+122 по км 1068+200, а также на дороге Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к Ижевску и трассе М-12 «Восток», с км 397+364 по км 426+343.

Ранее «Реальное время» писало, что трассу Алексеевское — Альметьевск открыли после двухдневной метели.

Ариана Ранцева