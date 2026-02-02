Власти Нижнекамска сохранили контракт с ЧОП «Империя» после инцидента в нижнекамской школе

Администрация города проводит масштабную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях

Фото: Артем Дергунов

После резонансного случая в многопрофильном лицее №37, где 13-летний ученик напал на сотрудницу школы, администрация Нижнекамска инициировала комплексную проверку систем безопасности во всех образовательных учреждениях города.

По информации источников «Реального времени», несмотря на произошедшее ЧП, контракт с частным охранным предприятием «Империя», которое обеспечивало безопасность учебного заведения, остается в силе.

В рамках проверки специалисты оценивают работу систем видеонаблюдения, эффективность пропускного режима, состояние тревожных кнопок и квалификацию охранного персонала. Особое внимание уделяется соответствию мер безопасности установленным нормативам.

Представители мэрии подчеркивают необходимость усиления мер безопасности в школах и отмечают профилактический характер проверки. По ее результатам планируется разработать дополнительные рекомендации по повышению безопасности образовательных учреждений.

Напомним, что инцидент в лицее №37 произошел 22 января. Подросток смог пронести в школу холодное оружие и петарды, что поставило под сомнение эффективность работы охранной системы образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что у ЧОП «Империя» уже были проблемы с законом: в 2023 и 2024 годах Росгвардия выявляла нарушения в работе предприятия.

Дмитрий Зайцев