Власти Нижнекамска сохранили контракт с ЧОП «Империя» после инцидента в нижнекамской школе
Администрация города проводит масштабную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях
После резонансного случая в многопрофильном лицее №37, где 13-летний ученик напал на сотрудницу школы, администрация Нижнекамска инициировала комплексную проверку систем безопасности во всех образовательных учреждениях города.
По информации источников «Реального времени», несмотря на произошедшее ЧП, контракт с частным охранным предприятием «Империя», которое обеспечивало безопасность учебного заведения, остается в силе.
В рамках проверки специалисты оценивают работу систем видеонаблюдения, эффективность пропускного режима, состояние тревожных кнопок и квалификацию охранного персонала. Особое внимание уделяется соответствию мер безопасности установленным нормативам.
Представители мэрии подчеркивают необходимость усиления мер безопасности в школах и отмечают профилактический характер проверки. По ее результатам планируется разработать дополнительные рекомендации по повышению безопасности образовательных учреждений.
Напомним, что инцидент в лицее №37 произошел 22 января. Подросток смог пронести в школу холодное оружие и петарды, что поставило под сомнение эффективность работы охранной системы образовательного учреждения.
Ранее сообщалось, что у ЧОП «Империя» уже были проблемы с законом: в 2023 и 2024 годах Росгвардия выявляла нарушения в работе предприятия.
