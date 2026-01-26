«Система-112» Татарстана за неделю приняла более 44 тыс. экстренных вызовов

Основная часть обращений связана с просьбой об оказании медицинской помощи

Фото: Максим Платонов

За период с 16 по 22 января специалисты «Система-112» Татарстана приняли и обработали 44 тысяч экстренных вызовов. На сегодняшний день через единый номер «112» поступает 57% всех обращений в экстренные службы региона, сообщает ГО МЧС по РТ.

Основная часть обращений связана с просьбой об оказании медицинской помощи — 31,4% от общего числа вызовов. На втором месте находятся обращения в полицию — 30%, на третьем — вызовы пожарных и спасателей — 25,2%. Менее распространенные категории обращений включают вопросы ЖКХ (3%), вызовы аварийной газовой службы (1,8%) и другие причины (8,6%).



За отчетный период специалисты провели 135 консультаций, а всего по вопросам психологической помощи поступило 572 вызова.

Напомним, Татарстан на экстренную медпомощь с помощью авиации направит более 150 млн рублей.

Наталья Жирнова