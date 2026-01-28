Новости происшествий

В Казани повторно закрыли кафе «Узген»

17:58, 28.01.2026

Нарушения санитарных норм не были устранены за 60 суток

Фото: взято с телеграм-канала Роспотребнадзора РТ

Управление Роспотребнадзора по Татарстану вновь приостановило деятельность кафе «Узген» (ИП Юнусова З.И.) на улице Рихарда Зорге, 66 в Казани. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Проверка показала, что нарушения, выявленные ранее, за 60 суток устранены не были. Предприниматель не обеспечил санитарные условия, подготовку персонала, лабораторный контроль и безопасное обращение с продуктами. На владельца составлены новые протоколы, помещения опечатаны, материалы переданы в суд.

Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор добился судебного решения против Бугульминского молокозавода.

Ариана Ранцева

