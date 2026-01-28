В Казани повторно закрыли кафе «Узген»

Нарушения санитарных норм не были устранены за 60 суток

Управление Роспотребнадзора по Татарстану вновь приостановило деятельность кафе «Узген» (ИП Юнусова З.И.) на улице Рихарда Зорге, 66 в Казани. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Проверка показала, что нарушения, выявленные ранее, за 60 суток устранены не были. Предприниматель не обеспечил санитарные условия, подготовку персонала, лабораторный контроль и безопасное обращение с продуктами. На владельца составлены новые протоколы, помещения опечатаны, материалы переданы в суд.

Ариана Ранцева