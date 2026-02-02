Новости происшествий

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Татарстане

19:19, 02.02.2026

18-летний пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Аксубаевском районе Татарстана произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным региональной Госавтоинспекции, 54‑летний водитель автомобиля Lada Niva совершил наезд на 18‑летнего пешехода.

Инцидент случился, когда молодой человек двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Рената Валеева

