Пешеход погиб под колесами автомобиля в Татарстане
18-летний пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части
В Аксубаевском районе Татарстана произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным региональной Госавтоинспекции, 54‑летний водитель автомобиля Lada Niva совершил наезд на 18‑летнего пешехода.
Инцидент случился, когда молодой человек двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
