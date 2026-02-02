Пешеход погиб под колесами автомобиля в Татарстане

18-летний пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части

В Аксубаевском районе Татарстана произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным региональной Госавтоинспекции, 54‑летний водитель автомобиля Lada Niva совершил наезд на 18‑летнего пешехода.

Инцидент случился, когда молодой человек двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Рената Валеева