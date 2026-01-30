В Казани при проведении коммунальных работ мужчина погиб под трактором

Во время проведения работ по откачке воды спецтехника неожиданно съехала и придавила рабочего

Инцидент произошел на улице Боевой. Бригада МУП «Водоканал» прибыла на место для устранения утечки из водопроводной сети. Во время проведения работ по откачке воды трактор МТЗ-82 неожиданно съехал в зону расположения технологической трубы.

По сообщению прокуратуры Татарстана, 63-летний работник предприятия, находившийся поблизости от места аварии, получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель спецтехники не пострадал.

На место происшествия прибыл зампрокурора города Казани Руслан Габитов для организации проверки.

— Произошел несчастный случай на объекте предприятия. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках процедуры, предусмотренной действующим законодательством, — сообщили в «Водоканале».



Наталья Жирнова