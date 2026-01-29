В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек

Среди погибших оказались депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диогенес Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо

В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет Beechcraft 1900, выполнявший внутренний рейс. Воздушное судно следовало из города Кукута в Оканью. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли, сообщает «Интерфакс».

Последний контакт с самолетом был установлен над горной местностью между муниципалитетами Плая-де-Белен и Хакари. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе Ла-Плайя-де-Белен.

Среди погибших оказались политические деятели страны: депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диогенес Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко вместе с супругой.

Авиакомпания Satena официально подтвердила крушение самолета и гибель всех находившихся на борту людей. Причины катастрофы в настоящее время устанавливаются.

Наталья Жирнова