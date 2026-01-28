В Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

Ограничения введены на трех трассах из-за сильного снегопада и плохой видимости до улучшения погодных условий

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане введены временные ограничения движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной стал обильный снегопад и ограниченная видимость, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Под ограничения попали следующие участки:

трасса Казань — Оренбург (89—249-й км);

Чистополь — Нижнекамск;

Алексеевское — Альметьевск.

Ограничения будут действовать до улучшения метеоусловий.

Ариана Ранцева