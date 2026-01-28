В Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков
Ограничения введены на трех трассах из-за сильного снегопада и плохой видимости до улучшения погодных условий
В Татарстане введены временные ограничения движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной стал обильный снегопад и ограниченная видимость, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
Под ограничения попали следующие участки:
- трасса Казань — Оренбург (89—249-й км);
- Чистополь — Нижнекамск;
- Алексеевское — Альметьевск.
Ограничения будут действовать до улучшения метеоусловий.
Ранее «Реальное время» писало, что на дорогах Татарстана за неделю выявили более 4 тысяч нарушений.
