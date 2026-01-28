Новости происшествий

В Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

15:54, 28.01.2026

Ограничения введены на трех трассах из-за сильного снегопада и плохой видимости до улучшения погодных условий

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане введены временные ограничения движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной стал обильный снегопад и ограниченная видимость, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Под ограничения попали следующие участки:

  • трасса Казань — Оренбург (89—249-й км);
  • Чистополь — Нижнекамск;
  • Алексеевское — Альметьевск.

Ограничения будут действовать до улучшения метеоусловий.

Ранее «Реальное время» писало, что на дорогах Татарстана за неделю выявили более 4 тысяч нарушений.

Ариана Ранцева

